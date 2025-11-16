Китайски кораби се появиха в японски води

Китайски кораби навлязоха в териториалните води на Япония. Пекин заяви, че корабите извършват "патрули за спазване на правата" и нарече операцията законна. Корабите са навлязли в японски териториални води край островите Сенкаку (наричани от Китай Дяоюйдао) в Източнокитайско море. Островите са необитаеми, намират се на около 100 км. от Тайван, и китайската брегова охрана често се появява край тях. Японската брегова охрана обикновено изпраща кораби за предупреждение и ескортиране на китайските съдове извън това, което те считат за свои териториални води.

В същото време стана ясно, че Китай е предупредил китайските студенти в Япония за необходимостта от предпазливост във връзка с нарастващото напрежение между двете страни.

Напрежението между Китай и Япония през последните дни отново се изостри значително, като основната причина за ескалацията е Тайван и коментари от страна на японски политици относно евентуална военна намеса.

Японският министър-председател Санае Такаичи направи изказвания в парламента, в които намекна, че евентуално китайско нападение срещу Тайван може да се счита за "ситуация, застрашаваща оцеляването" на Япония. Този правен термин би позволил на Токио да разположи своите Сили за самоотбрана за защита на острова.

Китай разглежда Тайван като своя територия и твърдо се противопоставя на всякаква чуждестранна намеса. Изказванията на Такаичи бяха посрещнати с изключително остра реакция от Пекин. Китайското министерство на отбраната предупреди, че Япония ще претърпи "съкрушително поражение", ако се опита да използва сила, за да се намеси в Тайван.

Китайски дипломат в Осака публикува материал със заплашителен тон, което предизвика официален протест от Токио, който го определи като "изключително неподходящо" изказване. Китайските държавни медии също засилиха критиките, обвинявайки Япония в опити за връщане към милитаристките си амбиции отпреди Втората световна война.