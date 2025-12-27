Жена загина, а 26 души са ранени при верижна катастрофа в Япония

БТА / АП Сблъсъкът на камионите е блокирал част от магистралата, а автомобилите, идващи зад тях, не са успели да спрат заради хлъзгавата пътна настилка.

Жена загина, а 26 души бяха ранени в тежка верижна катастрофа по време на снеговалеж на магистрала в Япония, предаде Асошиейтед прес. Магистралната полиция на префектура Гума заяви, че инцидентът на високоскоростния път късно снощи е започнал със сблъсък между два камиона в град Минаками, на около 160 км северозападно от столицата Токио.

Сблъсъкът на камионите е блокирал част от магистралата, а автомобилите, идващи зад тях, не са успели да спрат заради хлъзгавата пътна настилка. Над 50 превозни средства са се сблъскали във верижната катастрофа, уточниха от полицията. Загинала е 77-годишна жена от Токио, а петима от 26-имата ранени са в тежко състояние.

В периферията на сблъскалите се автомобили е избухнал пожар, който е обхванал над десет превозни средства, някои от които са напълно изгорели. Никой не е пострадал в пожара, който е бил изгасен около седем часа по-късно, заяви полицията, цитирана и от БТА.

Предупреждение за силни снеговалежи е било в сила в района на катастрофата от петък вечерта, точно когато много японци се отправиха на път за новогодишните празници. Части от пътя остават затворени за полицейско разследване и за разчистване.