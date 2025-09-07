Премиерът на Япония подава оставка заради провал на изборите

ЕПА/БГНЕС Шигеру Ишиба по време на своя публична поява в петък в Токио.

Японският премиер Шигеру Ишиба е взел решение да се оттегли от поста си, съобщават японски медии и Франс прес, цитирани от БГНЕС. Той е бил убеден от свои съпартийци от управляващата Либералнодемократическа партия (ЛДП), които са настояли за ново лидерско състезание след катастрофалните избори за Горната камара.

Ишиба пое ръководството на партията на 27 септември м.г. и бе обявен за премиер на Япония на 1 октомври. По-късно обаче ЛСП загуби мнозинството си и в двете камари на парламента.

Обществената телевизия NHK съобщи, че Ишиба се е решил на този ход, за да избегне разцепление в партията, а ежедневникът "Асахи Шимбун" допълва, че премиерът не е издържал на увеличаващите се призиви за оставката му. Тя бе поискана като знак за поемане на отговорност за изборните резултати от вота за Горната камара през юли

В последните дни четирима висши представители на ЛДП, включително вторият човек в партията Хироши Морияма, предложиха да подадат оставка.