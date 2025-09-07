Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Премиерът на Япония подава оставка заради провал на изборите

Шигеру Ишиба е бил убеден от свои съпартийци да се оттегли

Днес, 10:27
Шигеру Ишиба по време на своя публична поява в петък в Токио.
ЕПА/БГНЕС
Шигеру Ишиба по време на своя публична поява в петък в Токио.

Японският премиер Шигеру Ишиба е взел решение да се оттегли от поста си, съобщават японски медии и Франс прес, цитирани от БГНЕС. Той е бил убеден от свои съпартийци от управляващата Либералнодемократическа партия (ЛДП), които са настояли за ново лидерско състезание след катастрофалните избори за Горната камара.

Ишиба пое ръководството на партията на 27 септември м.г. и бе обявен за премиер на Япония на 1 октомври. По-късно обаче ЛСП загуби мнозинството си и в двете камари на парламента.

Обществената телевизия NHK съобщи, че Ишиба се е решил на този ход, за да избегне разцепление в партията, а ежедневникът "Асахи Шимбун" допълва, че премиерът не е издържал на увеличаващите се призиви за оставката му. Тя бе поискана като знак за поемане на отговорност за изборните резултати от вота за Горната камара през юли

В последните дни четирима висши представители на ЛДП, включително вторият човек в партията Хироши Морияма, предложиха да подадат оставка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Япония, Шигеру Ишиба

Още новини по темата

Хирошима отбеляза 80 години от американската атомна бомбардировка
06 Авг. 2025

В Япония вече дават баби под наем
12 Юли 2025

Япония закъса с ориза
25 Май 2025

Земетресение с магнитуд 6,9 разтресе Япония
13 Яну. 2025

Японец нахлул в над хиляда жилища, за да се разтовари от стреса

27 Ноем. 2024

Япония революционизира транспортния сектор
10 Ноем. 2024

Бомба от Втората световна война се взриви на японско летище
02 Окт. 2024

Япония евакуира десетки хиляди хора след опустошителните дъждове
21 Септ. 2024

Близо 100 000 японци са на възраст над 100 години

17 Септ. 2024

Външно препоръча българите да не пътуват до Япония
30 Авг. 2024

Китай за първи път наруши въздушното пространство на Япония
26 Авг. 2024

Nintendo отваря свой музей
21 Авг. 2024

В Япония започнаха да инсталират 5G антени в прозорците
14 Авг. 2024

Японският премиер се оттегля през септември
14 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар