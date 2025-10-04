Медия без
За пръв път жена ще управлява Япония

64-годишната Санае Такаичи е новият лидер на управляващата ЛДП

Днес, 17:57
Санае Такаичи
ЕПА/БГНЕС
Санае Такаичи

Консерваторката Санае Такаичи спечели лидерството на управляващата партия на Япония и това ще я направи първата жена премиер в Страната на изгряващото слънце, съобщи АФП.

64-годишната Такаичи, чийто герой е Маргарет Тачър, посрещна победата с думите, че предстои "планина от работа", за да се възстанови нейната закъсала Либералнодемократическа партия (ЛДП). ЛДП управлява Япония почти без прекъсване от седем десетилетия, но губи подкрепа срещу по-малките партии, включително антиимиграционната "Сансейто".

Такаичи почти сигурно ще бъде одобрена от парламента по-късно този месец за пети премиер на Япония през последните години.

"Заедно с толкова много от вас, ние сътворихме нова ера за ЛДП", каза Такаичи, след като спечели балотажа срещу телегеничния и по-умерен Шинджиро Коидзуми, който е 20 години по-млад от нея. "Вместо да се чувствам щастлива в момента, (чувствам), че предстои истинско предизвикателство. Убедена съм, че има планина от работа, с която трябва да се справим заедно, обединявайки усилията си", добави тя.

Коидзуми, син на бивш премиер, който беше смятан за по-прогресивен по социалните въпроси, щеше да бъде най-младият премиер на Япония в съвременната епоха. Той и Такаичи влязоха в балотажа, след като умереният и много опитен Йошимаса Хаяши, наричан "Г-н 119" на името на японския телефонен номер за спешни случаи, беше елиминиран заедно с още други кандидати.

Такаичи сега е изправена пред множество сложни проблеми, включително застаряващо население, геополитически катаклизми, колеблива икономика и нарастващо безпокойство относно имиграцията. Първо обаче тя ще трябва да гарантира, че ЛДП, която управлява почти непрекъснато от 1955 г., може отново да привлече избирателите. "ЛДП трябва да си възвърне доверието и е необходима реформа, за да започнем отначало", каза Коидзуми по време на кампанията.

