Първи резултати от местните избори в Северна Македония

Според първоначалните, неофициални резултати, които по традиция в страната идват най-напред от централите на политическите партии, ВМРО-ДПМНЕ има избрани кметове още на първия тур в още няколко общини - Щип, Радовиш, Сопище, Ресен, Свети Николе. По тв Сител Антонио Милошоски от ВМРО-ДПМНЕ заяви, че управляващата партия ще спечели на първия тур и в скопските общини Кисела вода, Гази Баба, Гьорче Петров, Аеродром, Градско, Ягуновце, Василево, Радовиш и Щип, както и в Струмица, където до сега кмет беше Костадин Костадинов от СДСМ, който не беше издигнат за кандидат на тези избори.

От СДСМ заявиха, че кандидатите на партията водят в скопската община Център, както и в Крива Паланка, Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново-Облешево, Кривогащани и Богданци. Оспорвана битка, според партията, се води в Неготино, Валандово, Македонска Каменица и Лозово.

В първите си изявления, след края на изборния ден един от лидерите на албанската коалиция ВЛЕН Изет Меджити обяви победата си в кметската надпревара с Буяр Османи, издигнат от Националния алианц за интеграция Буяр Османи в скопската община Чаир, както и че коалицията води в общините Сарай, Желино, Теарце, като още в първия тур очакват между 4 и 7 кметски места.

Избирателната активност на местните избори в Северна Македония е 46.5% към 18:30 ч. местно време, съобщи Държавната избирателна комисия. От общо 1 832 415 регистрирани избиратели, своя вот са упражнили 834 440 души.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започна в 8 часа българско време и ще продължи до 20.00 часа българско време. Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.

Най-висока избирателна активност е отчетена в общините Новаци, Чашка, Дойран – 72-73%.

Общо взето, избирателната активност повтаря тази от местните избори през 2021 г.

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие, премина сравнително спокойно, без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.