МВнР осъди побоя в Скопие над журналиста Владимир Перев

Журналистът Владимир Перев, който е член на българската общност в Македония, е бил физически нападнат в Скопие, се казва в изявление на българското Външно министерство.

80-годишният Перев каза пред македонския портал "Трибуна", че мъж на два пъти по-голяма възраст го е ударил в лицето и е счупил очилата си, защото е бил член на българска общност в Македония. Твърди се, че нападателят е крещял, че българите трябва да заминат за България.



"В късния следобед отивам до близкия магазин за хранителни стоки, за да купя основни стоки от първа необходимост. Изглежда няма клиенти, само няколко души стоят пред единствената работеща каса. Изведнъж, един силен и едър мъж на около 40 години излиза от опашката, обръща се към мен и започва да говори с цяло гърло: "Вие, българи, вървете си в България... Не искам да чувам думата македонски от мръсната ви българска уста... ако някога ви чуя да говорите за македонец или за себе си като македонец, ще ви убия... Ще бъдете обесен като всички фашисти".

Мъжът е млад и силен, а аз съм на около осемдесет години и мълча. Клиентите около мен също мълчат. После той се приближава до мен, удря ме, чупи ми очилата и аз някак си се съпротивлявам. После се връща на опашката", разказва Перев. Ситуацията обаче не свършва тук.

"Очите ми потъмняват, решавам, че трябва да се съпротивлявам, приближавам се до него и се опитвам да го ударя с чадъра, с намерението да продължа с юмруци... Той грабва чадъра и започва да крещи с цяло гърло: "Видя ли, видя ли, той ме напада, нападна ме...", продължава разказа си Перев.

"В пълната тишина, която цареше, двама по-млади и по-силни мъже му извикаха: "Спри да крещиш и се махай, остави човека на мира, слушаме те тук от пет минути". Побойникът замълча, взе си покупките и си тръгна", добави още Перев.

Българският външен министър Георг Георгиев разговаря с Перев и го увери, че България ще продължи да му оказва подкрепа в този труден за него момент.

Министерството на външните работи категорично осъди поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Македония.

"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от сегашната социално-политическа атмосфера и антибългарска реторика", се казва в текста.

"Очакваме компетентните органи на Република Северна Македония да предприемат навременни и ефективни мерки за разследване и правораздаване. "Напомняме Ви, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно прилагане на Европейския компромис от 2022 г., включително зачитане на общите ценности и гарантиране на правата на македонските българи", се казва в изявление на Министерството на външните работи.