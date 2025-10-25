Външният министър на Германия отмени визита в Китай

Германският външен министър Йохан Вадефул е отменил пътуването си до Китай, тъй като никой не е пожелал да се срещне с него, пише Die Welt.

Изданието отбелязва, че Фридрих Мерц е на власт вече половин година, но все още не е осъществил визита в Китай. В графика на кабинета били предвидени дни за неговото пътуване, но Си Дзинпин не намерил време за среща. Сега Вадефул отменя пътуването си поради невъзможност да бъдат съгласувани срещи с китайската страна.

Темите за обсъждане са били важни — германската икономика е обезпокоена от ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали и полупроводници.

Икономическите последици могат да бъдат сериозни: автомобилната индустрия на Германия вече очаква други сигнали от Мерц, а критиките в редиците на управляващата коалиция се засилват.

Предшествениците на Мерц — Меркел и Шолц — водеха по-балансирана политика спрямо Китай, отбелязва Die Welt.