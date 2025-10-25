Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Външният министър на Германия отмени визита в Китай

Оказа се, че няма с кого да се срещне там

Днес, 07:18
Йохан Вадефул
Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул е отменил пътуването си до Китай, тъй като никой не е пожелал да се срещне с него, пише Die Welt.

Изданието отбелязва, че Фридрих Мерц е на власт вече половин година, но все още не е осъществил визита в Китай. В графика на кабинета били предвидени дни за неговото пътуване, но Си Дзинпин не намерил време за среща. Сега Вадефул отменя пътуването си поради невъзможност да бъдат съгласувани срещи с китайската страна.

Темите за обсъждане са били важни — германската икономика е обезпокоена от ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали и полупроводници.

Икономическите последици могат да бъдат сериозни: автомобилната индустрия на Германия вече очаква други сигнали от Мерц, а критиките в редиците на управляващата коалиция се засилват.

Предшествениците на Мерц — Меркел и Шолц — водеха по-балансирана политика спрямо Китай, отбелязва Die Welt.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Германия, Китай, Йохан Вадефул

Още новини по темата

Германия отзова временно посланика си в Грузия
22 Окт. 2025

Германия освобождава от данъци работещите пенсионери
15 Окт. 2025

Над 20 души са загинали след тайфуна "Рагаса"
24 Септ. 2025

Мегапроектът "Велика зелена стена" преобразява пустинята
22 Септ. 2025

Германия започва ударно да строи бомбоубежища
08 Септ. 2025

Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
05 Септ. 2025

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
04 Септ. 2025

Антизападни политически лидери се събраха за военен парад в Пекин
02 Септ. 2025

Родители в Китай уреждат бракове на сватовнически пазари
02 Септ. 2025

Путин е в Китай за среща на върха
31 Авг. 2025

Германия връща редовната военна служба
27 Авг. 2025

Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
13 Авг. 2025

Китай арестува фаворита си за следващ външен министър
10 Авг. 2025

Китай връща COVID мерките заради нова епидемия
07 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте