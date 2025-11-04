Медия без
Германия ще депортира сирийци

Днес, 07:12
Точно десет години след като приветства бежанците от Сирия, Европа е на път да ги депортира обратно.
EPA/БГНЕС
Точно десет години след като приветства бежанците от Сирия, Европа е на път да ги депортира обратно.

Сирийските бежанци в Германия трябва да се върнат в родината си, заяви германският канцлер Мерц. Той изрази готовност да започнат депортации.

"Гражданската война в Сирия приключи. Сега няма абсолютно никаква причина за предоставяне на убежище в Германия и затова можем да започнем депортации. Надявам се, че значителна част от бежанците ще се върнат в страната доброволно и ще участват във възстановяването на Сирия. Тези, които откажат да се върнат в родината си от Германия, могат да бъдат депортирани в бъдеще", обясни Мерц.

Германският канцлер покани сирийския президент Ахмад Ал Шараа в Берлин, за да обсъдят началото на депортирането - първо на сирийци с криминални досиета. 

