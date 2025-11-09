Медия без
Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите

Днес, 07:00
Ахмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа

Президентът на Сирия Ахмед аш Шараа пристигна във Вашингтон на официално посещение, съобщава сирийската информационна агенция. Визитата стана възможна, след като Вашингтон изключи ал-Шараа от списъка на лицата, свързани с тероризма.

За това решение на американското правителство Държавният департамент съобщи в петък. Както обясни представителят на Държавния департамент Томи Пигот, тази стъпка отразява „напредъка, постигнат от сирийското ръководство след оттеглянето на Башар Асад и повече от петдесет години репресии от страна на режима“.

По думите му настоящите власти в Сирия изпълняват редица изисквания на САЩ – по-специално съдействат при издирването на американци, изчезнали на сирийска територия, и предприемат усилия за ликвидиране на оставащите в страната запаси от химическо оръжие.

По-рано Аш Шараа, който е имал връзки с „Ал-Кайда“, фигурираше в американския списък на „особено опасните международни терористи“, а за залавянето му беше обявена награда.

Подкрепяните от Турция и страните от Персийския залив сили, водени от Аш Шараа, дойдоха на власт в Сирия преди близо година в резултат на бързо настъпление към Дамаск.

В понеделник сирийският лидер ще посети Белия дом, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да окаже подкрепа на „новата Сирия“.

Съюзникът на САЩ Израел се противопоставя на сближаването с Дамаск и след падането на режима на Асад нанесе десетки удари по сирийска територия с цел да предотврати предаването на военен арсенал в ръцете на новото правителство, което Израел смята за радикално-ислямистко.

По време на това историческо посещение се очаква Дамаск да подпише споразумение за присъединяване към международната антиджихадистка коалиция, ръководена от САЩ, съобщи американския пратеник за Сирия Том Барак.

САЩ планират да изградят военна база близо до Дамаск, съобщи за АФП дипломатически източник в Сирия.

Страната, която бе опустошена от продължилата повече от 13 години гражданска война, също така се стреми да осигури средства за възстановяването си, което по данни на Световната банка може да струва над 216 млрд. долара.

