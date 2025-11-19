Спор за пенсионни промени заплашва германското правителство

На годишната среща на младежката организация на управляващата коалиция ХДС/ХСС, пропастта между младите делегати и канцлера Фридрих Мерц се разшири заради политиката за пенсионна реформа.

В неделя Мерц подкрепи пакета за пенсионна реформа на правителството, а това го постави в противоречие с младежкото крило в неговата партия, което се противопоставя на законодателството, предава Euronews. Според Мерц пенсионната реформа е само прелюдия към по-всеобхватен дебат за фундаментални промени в социалната държава. 18-те млади депутати обаче ясно заявиха през октомври, че няма да гласуват за пенсионния пакет в сегашния му вид.

Основната им критика е, че проектът на министъра на труда Бербел Бас ще доведе до допълнителни разходи от 120 милиарда евро между 2032 и 2040 г., надхвърлящи договореното в коалиционното споразумение. Първоначлната уговорка е била единствено да се стабилизира нивото на пенсиите до 2031 г. Сред "бунтовниците", които отказват да гласуват за законодателството, е 28-годишният внук на бившия германски канцлер Хелмут Кол. Йоханес Фолкман твърди, че със законодателните промени младите ще бъдат оставени да носят отговорност за по-старото поколение. Младите депутати също така напомниха на Мерц, че без тяхната помощ той нямаше да стане нито председател на ХДС, нито федерален канцлер.

Конфликтът, който първоначално възникна между младите депутати от ХДС/ХСС и министъра на социалните въпроси Бербел Бас от Социалдемократическата партия, се превърна в открит спор с канцлера. Младите депутати от ХДС/ХСС могат да разчитат и на подкрепа от други социално-политически ориентирани групи в рамките на парламентарната група на ХДС/ХСС. На последното заседание на групата в Берлин около 30 други депутати проявиха солидарност. Това би направило почти невъзможно постигането на мнозинство в подкрепа на пенсионния пакет, което пък би довело до правителствена криза. Гласуването е насрочено за декември.

Проблемите на Германия не са специфични единствено за най-голямата икономика в Европа, макар че се изострят заради размера на страната и населението, което застарява дори по-бързо от повечето други места в Европа, пише в. "Гардиън". В момента на всеки пенсионер се падат по двама работещи, докато само преди няколко години са били трима, а през 50-те години на миналия век са били шестима. Съответно, задължителните пенсионни вноски, разпределени между работодатели и служители, са се увеличили до почти 19% от заплатите, като се предвиждат още по-високи нива, съгласно настоящите планове.

Пенсионерите в Германия в момента получават около 48% от заплатата си като пенсия. Макар че изглежда щедра по стандартите в други страни, лобистките групи на пенсионерите твърдят, че тя е на по-ниското ниво от това, от което се нуждаят и че трябва да отразява това, което са вложили в системата. Това обаче оставя огромна дупка между изплащаните пенсии и получените вноски.

Младите депутати твърдят, че е необходимо намаление от само 1% до 47% от средната заплата, което е малка цена, която по-старото поколение трябва да плати, за да се облекчи тежестта върху младите. Загрижеността, изразена от избирателите на младите депутати, се отразява в резултатите от анкети, които показват липсата на доверие сред германците във всички възрастови групи относно бъдещите пенсии. Все по-голям брой германци вярват или признават, че ще трябва да работят след пенсионна възраст, която постепенно се покачва до 67 години.