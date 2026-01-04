Медия без
Хиляди останаха без ток в Берлин заради саботаж

Днес, 14:01

Десетки хиляди хора ще останат без ток в Берлин до 8 януари заради диверсия в електроцентрала. Около 45 000 домакинства и 2 000 предприятия са останали без електричество и отопление в момента.
Ситуацията в германската столица е критична заради комбинацията от ниски температури, сняг и умишленото прекъсване на енергийната инфраструктура. 
Рано сутринта на 3 януари 2026 г. (около 06:45 ч.) избухна пожар на мост над канала Телтов, в близост до топлоелектрическата централа „Лихтерфелде“. Пожарът е нанесъл тежки щети на няколко високоволтови кабела, които не могат да бъдат поправени бързо. Токът спира в югозападните части на Берлин, по-конкретно районите Целендорф, Лихтерфелде, Ванзе и Николасзе.
Тъй като местната топлофикационна система зависи от електричество, хиляди хора са и без отопление при температури около и под нулата.  Мобилните мрежи и интернет услугите са прекъснати или силно затруднени. Полицията патрулира с мегафони, за да информира гражданите. Пожарната служба вече е евакуирала пациенти от няколко старчески дома и болници в засегнатите райони.
Полицията в Берлин официално разследва инцидента като умишлен палеж. Според последните данни от днес (4 януари), крайнолявата екстремистка групировка „Vulkangruppe“ е поела отговорност чрез писмо, чиято автентичност в момента се проверява от службите за държавна сигурност.
Операторът Stromnetz Berlin съобщи, че поради сложността на ремонта и нуждите от полагане на нови подземни кабели в зимни условия, пълното захранване ще бъде възстановено едва в четвъртък след обяд (8 януари 2026 г.).

