Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Германските власти обявиха награда от един милион евро за информация, която ще доведе до ареста на отговорните за саботаж срещу електропреносната мрежа в Берлин, която остави десетки хиляди хора без ток в продължение на дни, предадоха ДПА и БТА.

Министърът на вътрешните работи на провинция Берлин Ирис Шпрангер заяви, че сумата е предложена от федералното правителство, описвайки размера ѝ като „уникален“.

„Тук говорим за тероризъм“, каза Шпрангер пред комисията по вътрешни работи на местния парламент в Берлин.

Около 45 000 домакинства в Югозападен Берлин останаха без ток и отопление при минусови температури след палеж на високоволтови кабели в началото на годината – най-продължителния период без електричество в града от Втората световна война насам.

Възстановяването на електроснабдяването отне повече от четири дни.

Атаката срещу електропреносната мрежа възобнови и дебата за по-добра защита на ключова инфраструктура, както и за реакцията на градските власти на кризи.

Властите смятат, че зад атаката стои група леви активисти, но до момента няма арестувани заподозрени.