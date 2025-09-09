Пожар спря тока на 40 000 домакинства в Берлин

Тежко прекъсване на електрозахранването в югоизточен Берлин: Поради пожар на два високоволтови електропровода повече от 40 000 домакинства в германската столица останаха без ток. Движението беше сериозно затруднено, а телефонът за спешни случаи бе частично недостъпен. Полицията подозира палеж.

В ранните часове на вторник в Берлин се стигна до мащабно прекъсване на електрозахранването. Причината, според информация на WELT, е пожар на два високоволтови електропровода в района на Йоханистал/Кьонигсхайде. Засегнати бяха няколко 110-киловолтови линии, които захранват подстанциите "Мойзисщрасе", "Вегедорнщрасе" и топлоелектрическата централа в Нойкьолн.

По данни на полицейски източници, цитирани от WELT, става дума за палеж. Държавната служба за защита, която отговаря за политически мотивирани престъпления, е включена в разследването.

Пожарът е бил потушен още сутринта. Засега не е ясно колко дълго ще продължи прекъсването на електрозахранването.

По вътрешни данни на ЕРП-Берлин временно без ток са останали почти 50 000 крайни потребители – сред тях около 42 000 домакинства и 3 000 предприятия. Засегнати са били и обекти от критичната инфраструктура като полицейското управление на "Зегелфлийгердам", пожарната на "Земелщрасе", както и базова станция на дигиталната радиовръзка.

Три доброволни пожарни служби е трябвало да бъдат изведени от действие. Компаниите Vattenfall, Netzgesellschaft и Stromnetz Berlin са създали кризисни щабове. Техници в момента се опитват да включат алтернативни линии.

Жителите на югоизточен Берлин трябваше да се подготвят за сериозни затруднения, съобщиха от центъра за транспортна информация. „S-Bahn и трамваите не се движат, светофарите не работят, домакинствата са засегнати,“ се казва в съобщението. Очаква се натоварен ден за югоизточната част на града.