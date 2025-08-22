Медия без
Варненче оцеля след зловещ токов удар на детска площадка

Давам гласност, защото не искам лош край за друго дете, споделя майката

Днес, 13:43
Стълбът.
Зловещ инцидент във Варна, за щастие с добър край - ток удари на детска площадка 12-годишно момче. След допир със стълб детето се е тресяло, не можело да се отскубне, опитвало да вика за помощ, но поради спазми и задушаване не успява. Накрая се отскубва, пада на земята в гърчове. Сега е в болница, добре - с отклонени, но подобряващи се показатели на сърцето. Като не се брои шокът, пораженията са и по изгорелите ръце.

Действието се развива вчера около 20 часа на площадката зад блок 115 в квартал "Младост". Момчето е било с по-малкото братче, минават през площадката. На излизане от нея се опира в разположения до оградата метален електрически стълб, който вечер осветява съоръжението. 

Децата успяват да се приберат. "Поради адреналина ли, не знам, но си дойдоха сами вкъщи", разказа пред "Сега" майката Мария Иванова. Вкъщи момчето почти припада. От 112 родителите са посъветвани сами да откарат детето на лекар, след като изгарянията са единствено по ръцете. 

По късно родителите са разпитвани от районен полицай, с тях се свързва и общинска служителка. От обясненията ѝ не ставало ясно обезопасен ли е впоследствие стълбът - общинарката разяснила, че след инцидента спешно е проверен районът, но от нейните данни не се разбирало била ли е посетена въпросната площадка, точно въпросният стълб.

В съседство с площадката тече ремонт, багери. По данни на родителите ремонтът се извършва от варненската топлофикация. Има или не връзка това с инцидента - засега е неизвестно. "Давам гласност, защото не искам други дете и майка да изживяват същото! Краят за нас е добър. Не искам лошото за друг!", каза Иванова.

Инцидентът бе разказан пред "Сега" от родителите. Медията ни прати въпроси до община Варна, изчакваме отговорите.

Ремонтът в съседство.
Ключови думи:

Варна, детска площадка, електрически стълб, ток

