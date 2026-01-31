Авария доведе до мащабен блекаут в Украйна и Молдова

Украинци се редят на опашка, за да заредят батерии, телефони и други устройства

Авария доведе до мащабно изключване на електроподаването и тотален блекаут в по-голяма част от територията на Украйна. Има проблеми и с водата и парното. В Киев и Киевска област, в Одеска, Днепропетровска, Житомирска и Харковска области започнаха екстрени изключвания от енергосистемата, съобщи "Укренерго". В Киев и Харков спря и метрото.

"Днес, в 10.42 часа, имаше технологично нарушение с едновременно изключване на линията за 400 кВ между енергосистемите на Румъния и Молдова, както и на линията за 750 кВ между западната и централната части на Украйна. Това доведе до каскадно изключване в електроенергийната мрежда на Украйна и до задействане на автоматичната защита на подстанциите. От експлоатация бяха изведени блоковете на атомните електроцентрали", обясни министърът на енергетиката Шмигал. Той обещава електричеството да бъде възстановено на етапи в рамките на 2-3 часа.

"Ще са нужни между 24 и 36 часа за стабилизиране на енергосистемата и възстановяване на работата на АЕЦ на пълна мощност", коментира обаче Сергей Нагорняк, член на комитета по енергетика към Радата.

Проблемът идва ден преди изтече т.нар. енергийно примирие с Русия. От понеделник, когато Москва смята да възобнови ударите по украинските енергийни обекти се очакват нови температурни рекорди, като на места температурите ще паднат до минус 25-30 градуса.

Заради авариите в енергосистемата на Украйна проблеми с електричеството има и в съседна Молдова, съобщиха от молдовското министерство на енергетиката. Кметът на Кишинев Ион Чебан съобщи във "Фейсбук", че в столицата няма електричество. Не работят светофарите, спрели са тролейбусите. Молдовското министерство на енергетиката съобщи, че причината е паднало напрежение по линията за 400 кВ Исакча—Вулкенешти—МГРЕС. Това е довело до повреди и изключване на енергосистемата.

Още проблеми

Мурманск и Североморск за втори път за месец остана без електричество, като причината е неремонтираната от години електромрежа. Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис заяви, че причината е повреда в локалната електропреносна мрежа. Стотици жилищни сгради са без ток и парно, не работят част от магазините, болниците и училищата. Няма и интернет. В момента температурите са -20 градуса.

На 23 януари областта остана без ток, след като пет електрически стълба паднаха заради снега и силния вятър.