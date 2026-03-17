Премиерът Гюров: България е траен партньор на Украйна

Служебният министър-председател посрещна посланик Илашчук на "Дондуков" 1

Днес, 13:52
Служебният премиер Андрей Гюров и посланикът на Украйна в София Олеся Илашчук се ръкуват след края на срещата си на "Дондуков" 1.
Служебният премиер Андрей Гюров и посланикът на Украйна в София Олеся Илашчук се ръкуват след края на срещата си на "Дондуков" 1.

"България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна. Страната ни остава последователен партньор, ангажиран с усилията за постигане на траен и справедлив мир, който да гарантира сигурност и стабилност в цяла Европа."

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на среща с посланика на Украйна в София Олеся Илашчук, съобщиха от Министерския съвет в своя профил във "Фейсбук".

От публикацията става ясно, че акцент в разговора между на "Дондуков" 1 е била цялостната подкрепа на България за Украйна от началото на войната и оказаната политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа помощ. Гюров и Илашчук са обсъдили също възстановяването и реконструкцията на Украйна. Двамата са се обединили около тезата, че българският бизнес може да се включи активно и да допринесе за следвоенното възстановяване на разрушената от войната срещу Русия страна.

"Освен това бе оценено участието на България и в последната среща на "Коалицията на желаещите" на 24 февруари 2026 г., по време на която, съвместно с президента Володимир Зеленски, бяха обсъдени следващите стъпки за задълбочаване на подкрепата за Украйна", пишат още от МС.

Украинският дипломат и българския министър-председател са обсъдили също засилването на сътрудничеството в областта на образованието, иновациите, отбраната, енергетиката, противодействието на хибридните заплахи.

