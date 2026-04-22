Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна призова Радев да не блокира подкрепата на България и ЕС

Надяваме се добросъседските отношения ще бъдат запазени, обяви украинският външен министър Андрий Сибига

Днес, 13:10
Андрий Сибига
Украйна призова Румен Радев да не възпрепятства подкрепата на Европейския съюз за Киев, след като той се обяви за диалог с Москва. Партията на Радев „Прогресивна България“ спечели парламентарните избори през уикенда - резултат, приветстван от Кремъл и породил опасения, че може да замени унгарския лидер Виктор Орбан като основен противник на европейската помощ за Украйна, пише Франс прес, цитирана от БГНЕС.

Радев шокира с нападки срещу евролидерите за Украйна
Президентът Румен Радев шокира с изявления, в които на практика търси сметка на европейските лидери, че са подкрепяли контранастъплението на Украйна след инвазията на Русия.
СЕГА
21 Яну. 2025


Радев се противопоставя на изпращането на оръжие от България за Украйна, което го отличава от повечето страни в НАТО, но е заявил, че няма да използва правото си на вето, за да блокира решения на ЕС, добавя френската агенция.

„Що се отнася до България, искаме да изхождаме от предпоставката, че добросъседските отношения ще бъдат запазени“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига пред журналисти, цитиран от АФП.

Русия приветства Румен Радев
Москва приветства призивите за диалог от страна на бившия български президент Румен Радев, който спечели парламентарните избори на 19 април и изрази желание да възстанови отношенията с Русия.
СЕГА
20 Апр. 2026

Той добави, че Киев се надява „позицията на България да остане последователна по отношение на подкрепата за Украйна на много фронтове - от териториалната цялост до членството ни в Европейския съюз“.

Украйна прие с облекчение загубата на власт от Виктор Орбан, тъй като очаква това да деблокира жизненоважен заем от 90 милиарда евро от ЕС и да позволи приемането на по-строги санкции срещу Русия.

Радев заплаши, че в България може да стане като в Украйна
В словото си послучай Трети март президентът Радев предупреди, че България може да последва съдбата на Украйна заради "борбата с паметниците и историята".
СЕГА
03 Март 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрий Сибига, Румен Радев, Украйна, военна помощ за Украйна

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа