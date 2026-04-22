Украйна призова Радев да не блокира подкрепата на България и ЕС

Украйна призова Румен Радев да не възпрепятства подкрепата на Европейския съюз за Киев, след като той се обяви за диалог с Москва. Партията на Радев „Прогресивна България“ спечели парламентарните избори през уикенда - резултат, приветстван от Кремъл и породил опасения, че може да замени унгарския лидер Виктор Орбан като основен противник на европейската помощ за Украйна, пише Франс прес, цитирана от БГНЕС.

Радев се противопоставя на изпращането на оръжие от България за Украйна, което го отличава от повечето страни в НАТО, но е заявил, че няма да използва правото си на вето, за да блокира решения на ЕС, добавя френската агенция.

„Що се отнася до България, искаме да изхождаме от предпоставката, че добросъседските отношения ще бъдат запазени“, заяви украинският външен министър Андрий Сибига пред журналисти, цитиран от АФП.

Той добави, че Киев се надява „позицията на България да остане последователна по отношение на подкрепата за Украйна на много фронтове - от териториалната цялост до членството ни в Европейския съюз“.

Украйна прие с облекчение загубата на власт от Виктор Орбан, тъй като очаква това да деблокира жизненоважен заем от 90 милиарда евро от ЕС и да позволи приемането на по-строги санкции срещу Русия.