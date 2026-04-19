Румен Радев спечели безапелационно

ГЕРБ, ДПС и "Възраждане” се сринаха

20 Апр. 2026Обновена

Осмите парламентарни избори за последните 5 години дадоха убедителна победана бившия президент Румен Радев и неговата коалиция "Прогресивна България". Прогнозите за победа на ПБ се сбъднаха, но резултатът бе много по-категоричен от очакваното - 39.2% (според данните на "Тренд"), 38.1% ("Алфа Рисърч") и 39.1% ("Маркет Линкс").  При паралелното преброяване стана ясно, че ПБ печели абсолютно мнозинство, с над 130 депутати, и ще може да управлява страната сама

Вместо категорично да заеме очакваното второ място, ГЕРБ-СДС сведе резултатите си до 11-13% и това даде шанс на "Продължаваме промяната" - "Демократична България" да погледнат дори към сребърните медали - градската десница печели 11-12%.

Четвърти остава ДПС на Делян Пеевски с 6-8%, което очевидно взема по-малко от прогнозните резултати. Пети са "Възраждане" с малко над 4%, които са на границата на избирателна бариера - също с много по-нисък резултат от очаквания. Към 19 часа трите социологически агенции даваха шанс в парламента да влезе и БСП, но при паралелното преброяване стана ясно, че социалистите не се класират в 52-ото НС.

Радев е категоричен победител и това решава проблема за властта. На фона на тежката размяна на реплики в предизборния месец, предстоят преговори не за правителство, а за промяна във ВСС, за нов главен прокурор. 

Ако тези резултатите са запазят, ПБ ще имат 134 депутати, ГЕРБ-СДС - 36, ПП-ДБ - 33, ДПС - 25, "Възраждане" - 12.

Четири партии остават извън НС с равен резултат - БСП, МЕЧ, "Сияние" и "Величие" имат по 2.9-3.2%, ИТН и АСП е с около 1%.

Румен Радев каза, че ПБ е готова с различни варианти, за да има България редовно и стабилно правителство, но отказа да каже от коя партия очаква подкрепа в НС. "Надявам се с ПП-ДБ да гледаме в една посока, когато говорим за смяна на ВСС", каза той.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРАЛЕЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ:

 

Мяра 
  100%    

Тренд
   95%     

Алфа
рисърч  
98% 

 Маркет
 линкс 
 100% 

ПБ

45.0   

45.7   

44.2   

44.4   

ГЕРБ-СДС

12.3   

12.9   

13.4   

12.4   

ПП-ДБ

12.6   

12.2   

12.6   

12.8   

ДПС

6.8   

6.6   

7.8   

6.3   

Възраждане  

4.2   

4.2   

4.0   

3.8   

БСП

---

---

---

---

 

 

 

 

 

 

