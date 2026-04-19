Изборният ден беше удължен заради огромни опашки

Вотът мина при висока активност

19 Апр. 2026
Изборният кодекс позволява удължаване на изборния ден
БГНЕС
Изборният ден беше удължен до 21 ч. заради големи опашки от желаещи да гласуват в Студентски град в София. В Пловдив ситуацията бе същата. Изборният кодекс позволява удължаване на изборния ден в случай на много желаещи да гласуват.

Пред медии гласоподаватели заявиха, че в секция в блок 26 са казали на хората, че няма смисъл да чакат. 

Като цяло гласуването на извънредните парламентарни избори премина при засилен интерес.

46.7% е избирателната активност в 19:00 ч., час преди края на изборния ден. Това сочат данните на агенция "Алфа Рисърч". А пък според данни на "Мяра" - 44,9 процента. 

Към 18:00 ч. 43.5% е избирателната активност, според данните на агенция "Алфа Рисърч".

Към 17:00 ч. 38,6% е избирателната активност. Това сочат данните на агенция "Мяра". На преднишните избори избирателната активност беше 28.5%.

Към 16 ч. избирателната активност в страната е 34.6%, според данни на ЦИК.Най-високата е в 23 МИР София - 43,38%, а най-ниската е в Кърджали 23,34%. На изборите на 27 октомври избирателната активност към същия час е била 26,25%.

 33.2% - това сочат данните от exit poll-а на агенция "Тренд". На парламентарните избори преди две години активността по това време бе само 26.25%. Според "Алфа Рисърч" пък активността е 26,8%.

Към 15 ч. избирателната активност в страната е 31,8%, съобщи "Мяра". На предните парламентарни избори по това време активността бе 23.3%.

Към 14 ч. избирателната активност в страната според "Тренд" е 25.9 %, а "Алфа Рисърч" измерва 26,9%. На предните парламентарни избори е била 20,7%. 

Към 13 ч.  23,6% е избирателна активност в страната, според данни на агенция "Мяра", срещу 17, 4% за същия времеви период през 2024 г.

Към 12:00 ч. избирателната активност е 17,7%. Това сочат данните на агенция "Тренд". През октомври 2024 г. активността е била 13.9%

Към 11 часа избирателната активност в страната е 12,12%, каза заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. Най-висока е в 6-ти изборен район във Враца - 17,13%, а най-ниска в 9-ти район Кърджали - 7.80%. На 27 октомври 2024 година към 11 часа, активността е била 9,55%.

Също към 11:00 ч., по информация на "Мяра", избирателната активност е 13,5% . Това е сравнително висок процент, като се има предвид, че през 2024 г. на изборите "2 в 1" избирателната активност по същото време е била 10,4%.

Към 10 ч. "Алфа Рисърч" отчитат избирателна активност от 7,7% в сравнение с 6,7% на миналите избори. Според агенция „Тренд”, активността към 10 часа е 8%.

Към 9 часа според данни на агенция "Мяра" избирателната активност е 4,6%. "Алфа Рисърч“ отчита малко по-висока активност по същото време - 4,9%. На изборите през 2024 г. към същия час бяха гласували 4,4%.

Към 8:00 ч. активността е 1,6%, съобщи "Тренд". На предните избори за Народно събрание към същия час активността бе едва 1%.

Очакванията за по-висока избирателна активност и възможна мобилизация в последните дни бяха обсъдени по Би Ти Ви от социолозите Добромир Живков от "Маркет линкс" и Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч".

Добромир Живков заяви, че се очаква активност около 60%, като не изключи възможност за допълнително повишаване в деня на вота.

По думите му значителна част от избирателите вземат решението си в последните дни преди вота.

"Около 15-18% казват, че взимат решение в последните 3-4 дни. Т.е. може да си представите за какъв сериозен обем от избиратели говорим“, каза Живков.

 

 

