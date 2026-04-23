Министър на ГЕРБ в кабинета "Желязков" се отказа от парламента

Георги Георгиев обяснява това с желанието си да работи върху книга и доцентура

Днес, 13:01
Георги Георгиев
Вторият в пловдивската листа на ГЕРБ – Георги Георгиев, няма да се възползва от спечеления мандат за парламента. Новината идва на фона на тежкото изборно поражение на ГЕРБ, която загуби около 200 хиляди гласа в сравнение с предните избори през октомври 2024 г. и по предварителни данни ще падне до 39 депутатски места в сравнение с 66 сега.

Георгиев, който беше правосъден министър в кабинета "Желязков", а преди това общински съветник от ГЕРБ в София, съобщи за решението си във Фейсбук. По време на кампанията той беше основен говорител на партията по темета за правосъдна реформа. Сега обаче посочва, че политиката не бива да се превръща в професия, и че предпочита да се съсредоточи върху работата по нова книга и предстояща процедура за доцентура, както и да се върне към адвокатската си практика.

В Пловдив-град листата се водеше от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Третото място досега заемаше Красимир Терзиев – един от младите депутати на партията, който стана такъв за първи път в 51-ото Народно събрание, и сега изглежда ще има възможност да влезе и в следващото.

