Жертвите на тежката катастрофа с автобус вече са 4

Булфото От снимката се вижда, че върху автобуса се намира колата, която е причинила катастрофата

Броят на жертвите на тежката катастрофа в София снощи продължава да расте. Четирима вече са починалите при сблъсъка между автобус на градския транспорт и три коли, съобщи БГНЕС. След инцидента пациентът е бил настанен в болница "Света Екатерина". Той е бил пътник в един от автомобилите, участвали в катастрофата.

Един човек почина вчера на място в тежкия инцидент на "Челопешко шосе" - мъж на 27 години от Индия. По-късно вечерта в ИСУЛ издъхна друг от пострадалите - 31-годишен негов сънародник. По последна информация най-много ранени са настанени в УМБАЛ "Света Анна", където се лекуват четирима души. През нощта там е починал още един от пострадалите.

Над 10 души пострадаха вчера в тежкия инцидент, седем от които бяха в критично състояние. Тежко ранените бяха откарани във ВМА, ИСУЛ, "Пирогов" и "Св. Анна", съобщиха от Спешна помощ.

Водачите на автомобилите, причинили тежкия пътен инцидент в петък вечер в столицата, бяха арестувани. Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Очаква се Софийската градска прокуратура да обвини двамата шофьори за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с евентуален умисъл, предават националните телевзии. Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна "автогонка" и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

"Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи", коментира по-рано зам.-градският прокурор Ангел Кънев пред Нова тв.

Автобусът с номер 119 е правил ляв завой, когато в него се врязват автомобил, обясни кметът на София Васил Терзиев. По информация на дежурния диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил. В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия - трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Зам.-градският прокурор днес посочи, че е установено, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство. По думите му първоначалните изчисления сочат скорост между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания. Според БНТ и двамата шофьори са с чешки шофьорски книжки. "В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Пробите на дрегер са отрицателни", добави Кънев. По думите му няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

Произшествието се е случило около 19:37 часа, когато е подаден сигнал на тел. 112, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. 10 спешни екипа са изпратени на място. Полицията съобщи, че е установила всички участници в произшествието - 14 души - трима шофьори и 11 пътници.

След катастрофата всички ранени са били транспортирани в болници. Те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Шофьорът на автобуса, мъж на 60 години, също бе хоспитализиран, а днес изписан. Всички хоспитализирани до момента са мъже, съобщи на брифинг на мястото на инцидента старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция".

Пътят по ул. "Челопешко шосе" от разклона за "Казичене" до изхода на квартал "Челопечене" е затворен.