Шофьори с десетки нарушения се сблъскаха на "Хемус"

Тежка катастрофа е станала тази нощ на км. 12 на автомагистрала "Хемус" на входа на София между шофьори с множество нарушения. Един човек е загинал. При единия от водачите са отчетени амфетамини в кръвта. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия инцидент.

От МВР съобщават, че инцидентът се е случил в 1:00 часа след полунощ.

Тежката катастрофа е била между влекач с прикачено ремарке и автобус. Единият водач, който е управлявал автобуса, е роден 1967 г., реализирал е 45 нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщи зам.-началникът на “Пътна полиция” към СДВР комисар Мартин Цурински. За 10 месеца е лишаван от правоспособност за ПТП с алкохол. Водачът на автобуса се води на отчет в ОДМВР Добрич, а водачът на камиона се води на отчет в ОДМВР Ловеч. Водачът на влекача е роден през 1982, има 29 нарушения, търпял е две лишавания от управление в годините назад.

Пробите за алкохол са отрицателни и на двамата водачи. На водача на влекача са отчетени амфетамини в кръвта след полевия тест. Чакаме и химичен анализ на кръвта, уточни комисар Цурински. Дал е данни, че е употребявал медикаменти. И двамата шофьори са задържани, водачът на автобуса е хоспитализиран.

Автобусът е изпреварвал тежкотоварното превозно средство, при което се е ударил в него.

На място е починал 73 годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница.

Петима от пострадалите - 3-годишно дете и още четирима души - са били откарани в "Пирогов". От най-голямата спешна болница у нас заявиха за "Нова телевизия", че само един от тях - жена на 23 години - остава пациент на лечебното заведение. Останалите са прегледани и освободени за домашно лечение. 20 души са с леки наранявания.

По неофициална информация автобусът е пътувал от североизточната част на страната към летището, от където на пътниците им предстояло да отлетят за екзотична екскурзия към Малдивите.

В района се беше образувало голямо задръстване, тъй като изпреварващата лента бе напълно блокирана, но към 10 часа тази сутрин движението бе възстановено.