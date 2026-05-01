Петима загинаха след удар на тир и кола край Ботевград

Петима души загинаха при катастрофа на пътния възел край Ботевград, в посока село Новачене. Инцидентът е станал днес около 7:30 часа. Сблъскали са се челно тир и лек автомобил. Загиналите са пътували в колата. Нова нюз съобщи, че автомобилът е навлязъл в насрещното платно и се е блъснал в камиона.

Лекият автомобил е намачкан, свидетелстват очевидци. Кабината на тира също е сериозно деформирана.

От АПИ съобщиха, че е ограничено е движението по път II-17 в района на Ботевград (при км 1) в двете посоки. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа. Броят на превозните средства в следващите дни се очаква достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие.