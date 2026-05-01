Петима загинаха след удар на тир и кола край Ботевград

Днес, 10:10
Илияна Кирилова

Петима души загинаха при катастрофа на пътния възел край Ботевград, в посока село Новачене. Инцидентът е станал днес около 7:30 часа. Сблъскали са се челно тир и лек автомобил. Загиналите са пътували в колата. Нова нюз съобщи, че автомобилът е навлязъл в насрещното платно и се е блъснал в камиона. 

Лекият автомобил е намачкан, свидетелстват очевидци. Кабината на тира също е сериозно деформирана.

От АПИ съобщиха, че е ограничено е движението по път II-17 в района на Ботевград (при км 1) в двете посоки. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа. Броят на превозните средства в следващите дни се очаква достигне около 1,7 млн. автомобила за денонощие.

Ключови думи:

катастрофа, загинали, Ботевград

Още новини по темата

Младежът, който влетя с над 160 км/ч в автобус, получи 20 г.затвор
30 Апр. 2026

Шофьорът от катастрофата с 2 жертви край Малко Търново е задържан
23 Апр. 2026

Двама са загинали и 16 са ранени в катастрофа с автобус при Малко Търново
22 Апр. 2026

Седем български туристи са ранени при тежка катастрофа в Малта
20 Апр. 2026

Двама души загинаха при катастрофа между кола и цистерна
12 Апр. 2026

Руски военен самолет се разби в Крим
01 Апр. 2026

Шофьорът, убил трима в заведение в Разград, получи само 6 г. затвор
17 Март 2026

Младежът, който се вряза в автобус в София, е обвинен за умишлена смърт
16 Февр. 2026

Осем души загинаха в катастрофа с автобус край Анталия
01 Февр. 2026

В Испания стана трета влакова катастрофа за 4 дни
22 Яну. 2026

Два високоскоростни влака дерайлираха в Испания
19 Яну. 2026

Един загина и четирима са ранени след предполагаема гонка
05 Яну. 2026

Жена и дете загинаха в каруца, пометена от влак
27 Дек. 2025

Кола уби две пешеходки на тротоар във Варна
22 Дек. 2025

