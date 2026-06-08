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НАП се сети да проверява джигитите от кървавата гонка

Счупен гръбнак на единия арестуван отложи мярката му, а на другия тя ще се гледа в "Пирогов"

08 Юни 2026Обновена
Кадър от зловещата катастрофа, довела до 4 жертви
Кадър от зловещата катастрофа, довела до 4 жертви

НАП изведнъж се сети да проверява джигитите от кървавата гонка в София, довела до тежка катастрофа с автобус, след която починаха четири души и бяха ранени много хора.  Приходната агенция се похвали пред БНТ и Би Ти Ви, че ще проверява доходите и имотите на двамата шофьори, участвали в гонката. Ако се установят разминавания, ще бъде извършена ревизия за 5 години назад. Ако се окаже, че са укривали доходи в големи размери, данните ще отидат в прокуратурата. 

Няма обяснение защо трябваше да се стигне до кървавата трагедия, за да започне НАП проверка, при условие, че въпросните лица се хвалят с големи суми пари и скъпи коли в социалните мрежи. Данъчните не пропускат да изпратят заплашителни писма до хората, които не парадират със скъпи покупки, а дължат минимални суми.

Претърпя провал и другата хвалба на прокуратурата - как поискала постоянно задържане за арестуваните. След като цял ден  държавното обвинение подгряваше, накрая Софийският градски съд не разгледа искането за определяне на мярка за неотклонение на единия от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“, защото той се оказа със счупен гръбнак и не може да бъде докаран в съдебна зала. Той е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция поради множество травматични увреждания на гръбначния стълб.

И вторият задържан се оказа в болница, но в неговия случая мярката бе отложена и заседанието ще се състои на 9 юни, вторник, в 10:00 ч.  в болнична стая в „Пирогов“, където той се намира.

Часове по-рано стана ясно, че книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени. Това обясни по БНТ главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

При катастрофата на "Челопешко шосе" загинаха четирима души - при гонка кола се вряза в автобус на градския транспорт, а друга се разполови, удряйки се в стълб и автобусна спирка. Стана ясно, че двамата водачи на леките автомобили са се движили с над 150 км/ч. Те са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка. 

"При извършените проверки те са представили тези свидетелства и при заявка към системата за проверка е получен отговор от компетентните власти в Чехия, че документите са валидни и фигурират в регистрите. Разбира се, това ще бъде обект на по-задълбочено изследване в рамките на разследването и всички разпоредени от прокуратурата проверки ще бъдат изпълнени. Ще се проверява подробно как са издадени тези свидетелства."

Близнаков подчерта, че преди години масово са се използвали неистински свидетелства от чужбина, които трудно е можело да бъдат проверявани.

"От две-три години пътните полицаи могат да проверяват тяхната валидност и това доведе до значително намаляване на случаите на използване на фалшиви свидетелства от чужбина.", твърди Близнаков.

Водачите от фаталната катастрофа в София имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. "Проверявани са и двамата водачи, доста пъти. Те не са се движили незабелязано по пътищата. Били са обект на проверки както в района на местопроизшествието, така и на други места. Вземано е отношение и са констатирани нарушения, които не са с някаква голяма сериозност. Дребни нарушения – превишена скорост, но не в големи стойности, както и други нарушения, свързани с неизрядни документи и неизрядни управлявани моторни превозни средства.", разказва полицейския шеф.

Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата водачи, причинили тежката катастрофа на Челопешко шосе. Към момента, те са задържани за 72 часа. На двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие и за пътно хулиганство, твърдят от Софийската градска прокуратура.

Близнаков увери, че активно се работи в посока превенция на гонките: "Известни са ни местата, на които се събират такива лица, и те са постоянен обект на проверки."

От началото на миналата година има установени около 900 случая на незаконни гонки, нерегламентирани състезания и така наречения дрифт на територията на страната.

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