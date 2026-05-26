Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шофьор се вряза умишлено в колона от мотористи

Пострадали са двама души в пазарджишко село, сред които е и водачът на колата

Днес, 13:14
Илияна Кирилова

Досъдебно производство е образувано спрямо водач на автомобил, умишлено предизвикал инцидент с колона от мотоциклетисти, съобщава областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът са катастрофа бил получен на 25 май около 18.30 ч. на телефон 112. По първоначално събраните данни в района на село Звъничево шофьор на лека кола се врязал в група мотоциклетисти, като един от тях е пострадал. Към мястото незабавно били насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, пожарната и „Спешна помощ“.

Пристигайки в центъра на пазарджишкото село Звъничево униформените установили, че 66-годишен мъж от София предприел завой с лек автомобил „Фолксваген“. Така той не пропуснал движещата се колона мотоциклетисти, навлязъл в групата и блъснал един от тях.

В резултат на удара е пострадал 50-годишен моторист от Хасково. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, за радост с леки наранявания и травми и по-късно е освободен от болничното заведение.

Полицаите разбрали още, че шофьорът на леката кола умишлено е отнел предимството на мотоциклетната колона. Той не е задържан, тъй като също е настанен с наранявания в МБАЛ-Пазарджик.

Спрямо него е образувано досъдебно производство за хулиганство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инцидент, катастрофа

Още новини по темата

Спасители извадиха затрупания в Германия българин
22 Май 2026

Шефът на СДВР: Мъж е ударил няколко пъти депутата Ивайло Мирчев
15 Май 2026

Шофьори с десетки нарушения се сблъскаха на "Хемус"
12 Май 2026

Четирима души са арестувани заради стрелба по автобус в Перник
10 Май 2026

Кола помете двама души на тротоар в столичния ж.к. "Люлин"
07 Май 2026

Петима загинаха след удар на тир и кола край Ботевград
01 Май 2026

Младежът, който влетя с над 160 км/ч в автобус, получи 20 г.затвор
30 Апр. 2026

Шофьорът от катастрофата с 2 жертви край Малко Търново е задържан
23 Апр. 2026

Двама са загинали и 16 са ранени в катастрофа с автобус при Малко Търново
22 Апр. 2026

Седем български туристи са ранени при тежка катастрофа в Малта
20 Апр. 2026

Трима души са ранени след като кола се вряза в подлез в Шумен
18 Апр. 2026

Празна кола влетя в подлеза на Орлов мост
16 Апр. 2026

Двама души загинаха при катастрофа между кола и цистерна
12 Апр. 2026

МВР обяви, че прокурорката от клипа е санкционирана
08 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса