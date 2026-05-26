Шофьор се вряза умишлено в колона от мотористи

Досъдебно производство е образувано спрямо водач на автомобил, умишлено предизвикал инцидент с колона от мотоциклетисти, съобщава областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът са катастрофа бил получен на 25 май около 18.30 ч. на телефон 112. По първоначално събраните данни в района на село Звъничево шофьор на лека кола се врязал в група мотоциклетисти, като един от тях е пострадал. Към мястото незабавно били насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор „Пътна полиция“, пожарната и „Спешна помощ“.

Пристигайки в центъра на пазарджишкото село Звъничево униформените установили, че 66-годишен мъж от София предприел завой с лек автомобил „Фолксваген“. Така той не пропуснал движещата се колона мотоциклетисти, навлязъл в групата и блъснал един от тях.

В резултат на удара е пострадал 50-годишен моторист от Хасково. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, за радост с леки наранявания и травми и по-късно е освободен от болничното заведение.

Полицаите разбрали още, че шофьорът на леката кола умишлено е отнел предимството на мотоциклетната колона. Той не е задържан, тъй като също е настанен с наранявания в МБАЛ-Пазарджик.

Спрямо него е образувано досъдебно производство за хулиганство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.