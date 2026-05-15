Шефът на СДВР: Мъж е ударил няколко пъти депутата Ивайло Мирчев

Задържан е мъж, който е нанесъл няколко удара на депутата от ДБ Ивайло Мирчев. Това обяви по време на брифинг шефът на СДВР Любомир Николов.

"Около 21:00 ч. от народния представител Ивайло Мирчев получихме сигнал, че е възникнало пререкание между него и водач на автомобил. Незабавно след получаване на сигнала на място са изпратени полицейски екипи, които установяват жалбоподателя Мирчев, който споделя, че преди 15 минути е бил нападнат от агресивен шофьор на "Опел", вследствие на което същият му е нанесъл няколко удара и се е оттеглил", обясни Николов.

На място веднага са изпратени униформи, които са установили, че на депутата действително са нанесени удари. След оперативни мероприятия нападателят е установен и задържан за 24 часа. Всичко тръгнало, след като депутатът е направил забележка на мъжа, че е паркирал неправилно.

„Извършени са необходимите действия по разследването, включително разпознаване и фотосъпоставителни експертизи, тъй като са ни предоставени и записи от случая“, каза още шефът на СДВР. Към момента материалите се докладват на Софийската районна прокуратура, с оглед преценка за налагане на мярка за неотклонение на задържаното лице.

От МВР уточниха, че според съдебномедицинската експертиза няма видими следи от насилие по Мирчев.

"Нито някой ме е бил, нито аз съм бил някого". Това коментира в изявление пред медиите депутатът от "Да, България".

Той е подал сигнал, че е бил нападнат от агресивен шофьор, след като му направил забележка за неправилно паркиране.

"Нека успокоя "загрижените" за състоянието ми. Никой не ме е "ошамарил", каквито заглавия видях. С просто око се вижда, че това в моя случай е трудна работа. С две изречения какво стана: снощи кола на Glovo беше запушила улицата пред дома ми. Прибирах се със сина ми. Помолих доставчика да премести колата, за да мина, а и вече започваше да се образува колона от коли зад мен. Той реагира агресивно вербално и каза, че няма да се отмести. Тогава извадих телефона си, за да снимам, а той се опита да ми го отнеме. Стана още по-агресивен и направи опит да ме атакува физически. Тогава се обадих на 112". обясни Мирчев.

"Вече дадох сведения в полицията и изявление за медиите. Всички видяха, че ми няма нищо. Притесненията ми са свързани единствено със състоянието на доставчика, довело до този тип поведение. Разбрах, че е образувано досъдебно производство по случая. Прилагам видео, заснето от сина ми. Има и кадри, които ми изпрати непозната жена, снимала инцидента от балкона си, както и кадри от видеорегистратора на колата", добави Мирчев.

Той публикува видео от скандала в профила си във "Фейсбук":

По-късно и прокуратурата пусна официално съобщение по случая. От него става ясно, че държавното обвинение е привлякло към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда.

"Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.05.2026 г. около 20,10 - 20.20 часа в гр. София, обвиняемият Д.Д. нанесъл удар с ръка в лицето на И.М., като деянието е извършено по хулигански подбуди. Освен това Д.Д. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, по време на движение с управлявания от него лек автомобил марка "Опел" се засилил срещу стоящия на пътното платно И.М., след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му", разказва прокуратурата..

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, обясняват още от държавното обвинение.

Отново във "Фейсбук" Ивайло Мирчев протестира срещу това задържане и заяви, че нищо не го налага, освен да се настрои обществото, че щом човек посегне на депутат, ще бъде толкова дълго задържан. <