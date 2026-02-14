Ивайло Мирчев: Това е последният рунд за Борисов и Пеевски

“Това ще бъде най-гнусната, най-калната кампания в новата ни история. Защото змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - и Борисов, и Пеевски ще хапят много силно. Очаквам саботажи на всички нива към служебния кабинет и много кална предизборна кампания. Ние ще дадем жертви в политически план - не знаем какви компромати са ни подготвили и какви удари ще понесем.” Това каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев пред Дарик радио.

По думите му, Бойко Борисов и Делян Пеевски са впрегнали прокситата си “Възраждане” и ИТН в тази кампания. След като Орлин Алексиев през ИТН си е разпределял порциите в министерствата, сега партии, които няма да влязат в следващия парламент, правят кеш аут и Тошко Йорданов и ИТН хвърлят фекалии върху вентилатора.

“Този случай с шестимата загинали в хижа “Петрохан” и на Околчица е огромна трагедия и тежък удар за обществото ни. Но трябва да оставим институциите да си свършат работата - дължим го на жертвите и на обществото”, каза Мирчев. И добави, че още от първите дни не станало ясно, че и ДАНС, и прокуратурата, и МВР с нейната ГДБОП, но особено ДАНС, са длъжници, защото с години нищо не са предприели, което да предотврати трагедията. И са мълчали, преди от ПП-ДБ да извадят информацията, например за съвместните учения на неправителствената организация на Ивайло Калушев с МВР. А на въпрос на депутата Йордан Иванов в парламента дали ДАНС е вербувала за свои агенти хора от групата на Калушев, и.д. шефът на ДАНС Деньо Денев каза, че не може в открито заседание да отговори, което според Мирчев значи “да”, но на последвалото закрито заседание Денев е мълчал. ”

В парламентарната комисия по контрол над службите пък на два пъти бе отхвърлено предложението на ПП-ДБ за разсекретяване на всички данни по случая, включително за години назад. “Вчера четох част от показанията в деловодството на НС. Това са много малка част - няма ги например трафичните данни. Около хижа Петрохан има клетка на мобилните оператори, те са с обхват 6-12 км. На това място има не повече от няколко десетки телефона в рамките на този обхват. Много е лесно да се установи кой кога е бил там. За да се извлече тази информация, са нужни 5 минути, а колко дни и седмици минаха от тогава. Затова искахме пълната информация - разсекретяване на всичко, за да знаят хората. Ние нямаме от какво да се притесняваме, а обществото трябва да знае. А колко още подобни групи може да има в България със сходна дейност”, каза Ивайло Мирчев.

Той отхвърли обвиненията на депутата от ДПС-Ново начало и бивш вътрешен министър Калин Стоянов, че Бойко Рашков като вътрешен министър е въоръжил с 16 оръжия хората на Калушев. “Човекът в ОД на МВР-Монтана, който е разписал разрешителните за оръжие, е уволнен по времето на Рашков, защото е дал такова оръжие на престъпник. После го възстановяват, а министър Демерджиев го праща в Хасково, но след това Калин Стоянов го връща в Монтана. Стоянов трябва да отговори защо този шеф е дал разрешителните. Този случай трябва да бъде разплетен докрай”, призова съпредседателят на “Да, България”.

Мирчев смята, че бившият екоминистър Борислав Сандов сам трябва да си носи отговорността, ако има нещо нередно, за споразумението, което е подписал с “Национална агенция за контрол на защитените територии” на Ивайло Калушев. Но сподели, че винаги се е дразнел, когато някоя организация е с претенциозно име като това на т.нар. национална агенция. И че министерство, когато сключва подобен меморандум, трябва да бъде много внимателно, особено когато НПО-то е учредено едва няколко месеца преди това.

Мирчев отхвърли обвиненията, че НАКЗТ е регистрирана по времето, когато правосъден министър е Надежда Йорданова. “Ковид влезе у нас по времето на Бойко Борисов - да сте ме чували да казвам, че той е свързан с пандемията? Това, че организацията е регистрирана по време на Надежда Йорданова, какво общо има тя с тази регистрация, това е станало в Агенцията по вписванията, регистрирана е от съдия по вписванията”, каза Мирчев.

“От човешка гледна точка, не мога да възприема как един родител си оставя детето само с мъже в хижа, а и в Мексико. Това нормално ли е? Но като политик не ми е работа да коментирам детайли от разследването, искам институциите да си свършат работата. Не бива да се правят каквито и да било контрастни коментари, включително за това дали става дума за секта и дали става дума за педофилия, преди институциите да си свършат работата”, призова съпредседателят на “Да, България”.

Той напомни за друг случай с брутална политическа употреба отпреди 3 години. “Помните ли аферата “Нексо”, когато президентът Радев трябваше да даде третия мандат на “Демократична България”? Сега “Нексо” съди България за 3 милиарда долара. Това струваше третия мандат тогава, трябваше да се окажем някакви полупрестъпници. Тези неща се раждат от такива, като този, който се е настанил в стола на главния прокурор. Сарафов не е главен прокурор. Надявам се следващият министър на правосъдието да посочи нов”, каза Ивайло Мирчев.

“Притеснявам се, че към служебното правителство са отправени изключително големи очаквания”, каза партийният лидер и обяви, че на консултациите при президента Илияна Йотова представителите на ПП-ДБ са отишли с 5 приоритета. Първият е служебният премиер да не е свързан с Пеевски, а сред петимата съгласили се да бъдат посочени такъв единствено е бил Андрей Гюров. Вторият е служебният кабинет да отстрани всички областни управители, за да има честни избори - защото сегашните са свързани корупционния модел “Борисов-Пеевски” и с купуването на гласове. Трето, силен вътрешен министър, който да има куража да смени всички шефове на областни дирекции на МВР, защото полицията е осигурявала чадър над купувачите на гласове, а в полицейски коли дори са били пренасяни пачки за купуване на избиратели. Тук е и очакването за нов главен секретар на МВР. Четвърто, министри на земеделието, на регионалното развитие и на финансите, които да спрат кранчето, чрез което Пеевски контролира финансирането на общини с цел контролиране на вота. Пето, спиране на огромните кражби в здравеопазването", заключи Мирчев.