Разбиват жълтите павета зад НС заради Пеевски, алармира ДБ

Според бТВ работниците само изравнявали подстъпа към служебния вход на парламента

20 Септ. 2025Обновена
Булфото

"Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски". Това заяви във "Фейсбук" съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев, като показа и видео от мястото на събитието в страницата на "Да, България". 

"За да може "голямото Д" да може да влиза необезпокояван. "Същият този, който обясняваше, че от нищо не го е страх и не му трябвала охрана, явно истински се е уплашил", заяви още Мирчев. "Това е един от добрите признаци за завладяната държава. Тогава, когато има определен проблем в рамките на 24 часа, той се решава", допълни той. 

Депутатът посочи, че жълтите павета се изкъртват на същото място, където по-рано тази седмица от "Продължаваме промяната" паркираха автомобилите си, за да не може лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента. Акцията беше в подкрепа на задържаните - кметът на Варна Благомир Коцев и бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Репортерска проверка на БНР показа, че на мястото са премахнати около 2 квадратни метра жълти павета. Работници са обяснили пред радиото, че има пропадане и теренът трябва да се заравни, а колчета нямало да се поставят. Столичната община вече е възложила проверка, като на място е бил изпратен екип на Столичния инспекторат и районната администрация, съобщава БТА. Съставен е протокол, тъй като на място не са били представени документи от изпълнителите. 

Тази вечер бТВ показа, че работниците са върнали паветата на местата им и са изравнили подстъпа към входа. Коментар от Столична община все още няма. 

Според Мирчев Пеевски е също единственият депутат, на когото Министерски съвет отговаря моментално. "Вчера Пеевски написа писмо на премиера Желязков, за да го пита какво става с безводието в държавата. Часове по-късно министър-председателят му рапортува като на комсомолски ръководител, отговаряйки притеснено на всички поставени въпроси. Това е завладяната държава, която кърти, чисти и извозва в пълния си блясък", каза Мирчев.

Той подчерта, че когато Пеевски иска нещо да се случи, то се случва веднага. Когато обаче един град е без вода, завладяната държава не реагира по същия бърз начин, а вместо това се действа бавно и тежко, с комисии и групи от хора, които ни обясняват, че не са корумпирани и не са откраднали стотици милиони левове за водата и язовирите, допълни депутатът.

Той напомни също за законодателната инициатива на "Продължаваме промяната - Демократична България", която цели никой депутат да не ползва охраната на НСО, с изключение на председателя на парламента. "Всеки месец данъкоплатците плащат стотици хиляди левове за охраната на Пеевски. Ние искаме данъкоплатците да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но не на НСО, а на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", която оперира в затворите", каза още депутатът във видеото.

Булфото
