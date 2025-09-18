ПП принуди Пеевски да влезе пеш в парламента

"Ще има държава с главно "д", колеги! Приключихте!", крещеше Пеевски на влизане в парламента. Той каза и няколко изключително вулгарни обиди към Асен Василев и Кирил Петков и нареди на пиара на ПП Найо Тицин да си търси нова работа.

Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати в пленарната зала.

Рано днес от ПП обявиха с постове в социалните мрежи, че са блокирали входовете към служебния паркинг на парламента, така че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски да не могат да влязат директно с колите и охраната си.

Към 9:00 ч. Делян Пеевски, охраняван плътно от депутатите от ДПС-НН и бодигардове, влезе пеш през служебния вход, като му се наложи да върви няколко метра по тротоара на "Дондуков". Обичайно той влиза с кола във вътрешния двор на парламента. Като се разминаваше с депутатите от ПП, които блокираха входа, отправи гневни реплики и вулгарни изрази. "Разберете, ще има държава с главно "д", колеги! Приключихте". "Аз ще правя държава с главно "д", повтаряше санкционираният за корупция лидер на ДПС. Пеевски говореше на "бе", наричайки ПП "крадци". Каза им също, че "хората ги мразят и искат да ги бият". След това Асен Василев каза, че са много доволни, че Пеевски е извървял макар и само няколко метра пеш и "така може да разбере за проблемите на хората".

Държава с главно Д като Делян!

Пред журналисти в парламента Асен Василев каза, че центърът е бил отцепен, ''за да може един депутат с главно ''д'' да дойде на работа". "Такава охрана няма нито за премиера, нито за президента, нито за председателката на Народното събрание. Това означава, че един човек се е самозабравил и смята, че държавата му принадлежи. Държавата не му принадлежи и не е с главно ''д'' като Делян, а е с ''б'' като България", каза Василев.

А пък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира с ирония призива на ПП-ДБ да върви пеша. "Ами те (ПП-ДБ - б.а.) са много смели, страшни смелчаци", каза Борисов. И изтъкна, че всеки ден трябвало да минава по 40 км и нямало как да ги извърви пеша. "Аз, за разлика от тях, имам деца и внуци и ме чакат да вечеряме", каза герберският лидер.

По-рано Лена Бориславова и Кирил Петков съобщиха в социалните мрежи за готвената блокада.

"Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!”, написа Лена Бориславова и допълни, че "това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам.-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев".

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа и Кирил Петков. Днес Софийският апелативен съд трябваше да разгледа жалбите на Коцев и Барбутов срещу отказа на градския съд да ги пусне от ареста. Ще се гледа обаче само делото на Барбутов, защото съдебният състав си направи отвод от това на Коцев, защото "се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия".

МВР е поставило бял автобус напречно на бул."Дондуков" до НС и от там не може да се минава.

24 часа преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Решаващото гласуване ще е точно в 16:45 часа, а предварителните изчисления показват, че въпреки единството в редиците на опозицията, подкрепа на вота ще дадат максимум 105 депутати. За да е успешен, вотът на недоверие трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.

СКАНДАЛ

Скандал се разрази и в пленарната зала. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се разгневи от парламентарната трибуна, че парламентът е блокиран от "мутрорепресивния режим на властта". "Нарочно дойдох пеша. Всички входове са блокирани, видях как не се допускат хора дори да минават. Полицаите спират всеки и не му позволяват да мине. Уплашени са, мутрите на ГЕРБ и ДПС треперят от страх. Има протест от 14:00 ч., но мутрите още от сутринта са завардили парламента. Като не ви е страх, защо сте извикали полиция?", каза той.

В действителност парламентарните репортери нямаха никакъв проблем да минат през входа на парламента.

ИНЦИДЕНТ

Полицай, охраняващ Народното събрание, е починал, съобщи bTV. От МВР са потвърдили информацията пред телевизията. Все още не е ясна причината за инцидента. Откаран е с линейка от района на НС и малко след това е починал в лечебно заведение.

Министерството на здравеопазването обяви, че линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути от сигнала. В "Пирогов" е установено, че служителят на реда е с тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.

От Спешна помощ също излязоха с позиция, опровергавайки спекулациите за инцидента. "В 7:15 ч. постъпи сигнал за припаднал полицай на паркинга пред БНБ. В същата минута тръгна линейка с реанимационен екип, която е на мястото за 5 мин. - в 7:20 ч. Пациентът е бил в безсъзнание. Спешните медици са видели колегите му да извършват непряк сърдечен масаж. Веднага е включен дефибрилатор. Пациентът е бил интубиран на място. През целия път до УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в линейката са извършвани продължаващи реанимационни действия. Спешният екип е хоспитализирал пациента в Противошокова зала на "Пирогов", се казва в позицията.

