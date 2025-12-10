И четирите формации в мнозинството стоят зад кабинета

В четвъртък от 13.30 часа Народното събрание ще гласува шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Той е внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ заради "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", както е написано в мотивите .

Управляващото мнозинство остава единно - в залата министри и депутати от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН подкрепиха с изказванията си правителството на Росен Желязков. От ДПС не се обадиха, но контрапротестите, организирани от водача им Делян Пеевски, показаха достатъчно ясно, че "Новото начало" стои твърдо зад кабинета.

Вносителите обвиняват кабинета за действия, довели до негативно развитие за икономиката на страната; бездействия по ключови реформи, довели до стотици милиони, удържани по Плана за възстановяване и устойчивост; лошо и некомпетентно разпределение на публичен ресурс, който води до по-голяма тежест за работещите и бизнеса. "Основен проблем на икономическата политика е, че тя е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции", се казва в мотивите.

Самият Пеевски отсъстваше от пленарната зала. От опозицията поставиха на мястото му картонена фигура с неговия образ.

От ПП-ДБ свикват протест тази вечер край сградата на парламента преди гласуването на вота, което ще се състои утре. Досега кабинетът е преодолял пет поредни вота на недоверие като темите бяха разнообразни - от несправяне с екополитиките до вътрешна политика и правосъдие.

ДЕБАТ

Божидар Божанов от ДБ предупреди управляващите, че силата на протеста няма да намали с наближаването на празниците, а само ще расте, докато не подадат оставка. Според него властта е нелегитимна и това, което трябва да се направи сега, е да се възстанови машинното гласуване и машинното отчитане на гласовете преди избори, а след това - да се възстанови т.нар. санитарен кордон около Пеевски.

От "Възраждане" нападнаха правителството, че е "на пряко разпореждане на Делян Пеевски", а парламентарното мнозинство - че се е опозорило като изпълнява неговите заповеди. Цончо Ганев, който говори от името на партията, обърна темата на вота към Украйна и Китай - той обвини кабинета, че се готви да гарантира държавни заеми за Украйна под давлението на Брюксел, както и че възпира китайските инвестиции у нас и унижава Пекин.

Да защити кабинета излезе на трибуната финансовият министър Теменужка Петкова. Тя изтъкна като негов успех влизането в еврозоната и възстановяването на европейското финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Според министъра тези пари влизат в разходите, които ще направи държавният бюджет, и това води до по-високия размер на държавното разпределение като дял от БВП. Петкова призова "да се зарадваме на тези добри новини". Що се отнася до растящия държавен дълг, тя обяви, че в него "няма нищо, което да е излишно".

Между министъра и лидера на ПП Асен Василев възникна спор за бюджета. Василев обвини кабинета, че "краде бъдещето на българския народ" и не може да взима добри решения, защото е подчинено на Пеевски, и посочи, че управляващите намаляват парите за наука и образование, докато увеличават заплатите на шефовете в съдебната власт, и рискуват стотици милиони по ПВУ, защото отказват да изберат състава на държавната антикорупционна комисия. "Нямате свободната воля да работите за доброто на българските граждани и фирми", обърна се той към премиера Росен Желязков.

В отговор Петкова го нападна, че "манипулира общественото мнение" - по думите й, основната част от проектите по ПВУ засягат култура, образование, спорт, а финансирането по плана приключва през 2026 г. Според нея младите лекари и медицинските сестри вече нямат основание да протестират, тъй като исканията им били задоволени– в проекта на бюджет те са изведени на отделен ред, 30 милиона евро единствено и само за тях. "Вие искате да протестирате за това, че сме намерили решение. Не можем да ви угодим", обърна се министърът към Василев.

Далеч по-неприятен беше спорът между лидера на ПП и депутата от ИТН Павела Митова. Последната стана национално известна със заседанието на парламентарната енергийна комисия, на което беше приет закон за по-малко от половин минута. От изявлението на Митова се разбра, че според нея всичко в икономиката е наред - страната ни е пета по растеж в ЕС, първа по ръст на заплатите, с едно от най-ниските нива на безработицата, а държавният дълг бил на ниво, което за ЕС е "направо космически успех". Митова атакува опозицията, че изкуствено създава кризисно положение в България.

"Има такава наглост – да проведе комисия за 29 секунди и да получите часовник за 29 хиляди евро, след което да обяснявате на тази трибуна, че всичко е наред", реагира Василев. И покани Митова да обясни същото "на диванчето при прасето тази вечер" (тоест, на протеста - бел.ред.).

Депутатът от ИТН изобщо не се смути. "Подценявате ме – не са 29 секунди, а 27 секунди ... Ще дойда на някакъв диван пред някакво прасе, което ви оприличава, единствено за да кажа на българските граждани, че вие никога, ама никога повече няма да бъдете финансов министър. Набийте си го в главата, седнете си на дивана и чакайте", каза тя на Василев.

Междувременно БТА съобщи , че общинският съветник и координатор на ИТН в Свищов Емилия Цветанова е подала оставка от партията, заедно с всичките й местни членове. Цветанова е казала, че последните решения на ръководството на ИТН се "разминават с ценностите и принципите", заради които е влязла в ИТН.

Малко по-късно стана ясно, че и БСП, също като ИТН, няма намерение да изостави кабинета. Червеният депутат Атанас Атанасов заяви, че целта на вота на недоверие е "дестабилизиране на държавата и консумиране на властта". Той разкритикува ПП-ДБ, че "ограбили надеждите на цяло едно поколение с опорочена конституция, шуробаджанащина, парапети, лобизъм, и безпринципни коалиции".

ОБВИНЕНИЯ

В един момент Божидар Божанов заяви от трибуната, че екипи на ДБ са установили аномалии и смущения в мобилния сигнал около парламента. "Кажете на службите, ако са изкарали вече техниката за заглушаване, да я приберат. По този начин няма да спрете излъчването от протеста", обърна се той към управляващите.

От техните редици някой каза, че това са "глупости". Вбесен, Ивайло Мирчев от ДБ изскочи на трибуната. Той разказа, че от сутринта тестват състоянието на мобилните клетки и се е оказало, че сигналът вътре в парламента е по-силен, отколкото навън. Това според него означава, че ще се пречи на протестиращите да качват снимки в интернет. "Хората са бесни и после те ще се занимават с вас. Моля, веднага който не е толкова зависим от Пеевски, да си вдигне задника и да реши този проблем", обяви Мирчев.