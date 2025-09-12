Медия без
59 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС внесоха вота на недоверие

Правителството задълбочав проблема със завладяната държава, смятат вносителите

12 Септ. 2025Обновена
Ивайло Мирчев (вляво) и Божидар Божанов.
БГНЕС
Ивайло Мирчев (вляво) и Божидар Божанов.

Днес, в ранния следобед, 59 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС внесоха проект на решение за гласуване на недоверие на кабинета "Желязков" в деловодството на Народното събрание. В мотивите към вота, иницииран от ПП-ДБ, е записано, че той се налага заради "провала на правителството в секторите Вътрешна сигурност и Правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов заяви на брифинг в парламента, че "г-н Пеевски чрез иновативни инструменти завладява все повече от тази страна". "Виждаме не просто несправяне, а системен отказ на държавата да се бори със задкулисието. Това не е демократично управление, а олигархия, диктатура. Нашият вот е срещу това", каза Божанов. Според колегата му в ДБ Атанас Атанасов имаме "фактическо узурпиране на репресивна власт от правителство, което се използва срещу неудобните".

Водачът на ПП Асен Василев изтъкна, че "България заслужава по-добро правителство''. Той обвини настоящото управление за високите цени на електроенергията, за повишаването на университетските такси, на цените на винетките и водата. "Вземат се заеми, за да се напълнят касички, които при познатите схеми, при липсата на какъвто и да е правов ред, тези средства да бъдат откраднати", каза той.

По-рано днес Радостин Василев от МЕЧ обясни, че "вотът е много сериозен труд на две парламентарни групи и ще бъде подкрепен от няколко депутати от АПС". Подписи от други групи няма да търсят, добави Василев, защото не са участвали в подготовката на вота. Въпреки това, той очаква, че зад него ще застане цялата парламентарна опозиция.

Водачът на МЕЧ подчерта, че с ПП-ДБ са си "разделили тежестта" по мотивите – неговата партия ще отговаря за вътрешен ред и сигурност, а обединението - за сектор Правосъдие. "Не очаквам с този вот правителството да колабира и да падне, но очаквам да имаме достатъчно време за това, което се случва в държавата, защото Даниел Митов се крие, не идва да отговаря на въпроси за инцидента в Русе и разбитите фабрики за цигари", обобщи той.

Остава да видим как ще подходят към вота другите опозиционни сили – "Възраждане" и "Величие". Вчера лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че ще помогнат за инициативата на ПП-ДБ, ако на свой ред получат подкрепа за собствения си вот на недоверие, който планират, за провала на правителството в справянето с водната криза.

Тази сутрин говори водачът на "Величие" Ивелин Михайлов. Той не каза ясно дали ще застане зад вота. Но каза пред парламентарните журналисти, че в България "законите се погазват от институциите". "Правосъдната система не работи – тя защитава наркодилърите, купувачите на гласове, хората, които правят престъпления, включително от институциите. България не може да функционира като нормална държава", посочи Михайлов. А това прозвуча като съгласие с мотивите на вота, подготвян от ПП-ДБ.

