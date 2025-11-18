Големият цирк е при националистите

Вие си мислите, че най-големият сблъсък в българската политика е на ПП-ДБ срещу "Бойко и Шиши", или че прасе-касичка е нещо интересно? Мислите си също така, че някой от споменатите все пак постига триумфи на бойното поле? Нищо подобно! Вие се лъжете, така както български футболен национал бива лъган при финт на съперника. Най-интересно, смислено и пределно живее т. нар. патриотичен сектор. В долната половина на футболно-партийното класиране се случват чудесии, съвсем назаслужено подминавани от вас.

"Възраждане" е вече европейски и световен колос. Тя е "мост между Изтока и Запада във времена на сложна геополитическа обстановка". Така се самоописва партията. Как да не е? Костадин Костадинов посети форум на БРИКС в Сочи, включително за да реши проблемите на "Лукойл" при Дмитрий Медведев (така разясни). Цончо Ганев навести Китай, за да развива "железопътния експрес Китай – Европа". Деян Николов подписа в Германия с „Алтернатива"-та меморандум за "защита на националната идентичност и традиционните ценности в ЕС". И трите епохални събития се случиха само за седмица. "Заедно пишем история", твърди Костадинов. Прав е - особено по отношение на защитата на традиционните европейски ценности - председателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Зайдел е

официално хомосексулна,

гледа две деца с дългогодишната си партньорка, чийто произход е от Шри Ланка. Енигма е ще привнася ли "Възраждане" тия европейски ценности, или се ограничава с обмяна на опит на място.

Все пак съзидателната дейност върху паралели и меридиани е похвална. Защото до този момент творческата енергия на Костадинов се изчерпваше с "еничари", "предатели" по адрес на вътрешни врагове. Пак ги има тия словесни полюции, но ограничено - вече

се играе на по-високо ниво, на шахматната дъска на Кисинджър

В рамките на същата тази седмица "Възраждане" остана без съветници в Пловдив, до един общинарите им напуснаха партията; твърдят, че им било нареждано как да гласуват; по преди същото стана и в Плевен - но съвсем правилно Костадинов, Ганев и т.н. не обръщат внимание, след като са заети със световния мир.

Впрочем, "Възраждане" все така твърди, че Европа се готви да напада Русия. Твърдеше го още Волен Сидеров, който днес прави кулинарни подкастове. За тия 13 години (след Донбас и Крим) никой не нападна Русия, тя нападна. Разбира се, свободната воля нека е свободна! - щом лидерите патриоти желаят такъв патриотизъм да произвеждат, нека го произвеждат, макар на финала да свършват пред рецептурника.

Но да оставим флагмана "Възраждане". Край него е не по-малко епично. Защо ли? Отново сте в неведение поради лична незаинтересованост: Радостин Василев и Ивелин Михайлов, съответно партиите им МЕЧ и "Величие" така са се скарали, че

накрая ще остане един - а може и да не остане...

Поради каква причина е кавгата дори приближените им не знаят, пък и не е важно (някой нещо подписал, друг отрича...). Но се размахват флашки, записи, летят обвинения и контраобвинения: "мошеници", "фалшификатори", "узурпатори", "измамници", "слуги" (на Борисов и Пеевски...) Всичките им изцяло независими инфлуенсъри пуцат из интернет безмислостно по врага - стриймове, камери, селфита... Сред тази касапница "Величие" дори успя да даде брифинг без нито един присъстващ журналист! Всичко това е и новина, защото в такива кавги досега се намесваше "Възраждане". Няма го, понеже вече, знае се, е на голямата дъска.

Но защо е все пак всичко това, може би питате накрая вие, читателите. Защо са тия смехории, простотии? Как защо? Еврото влиза, няма пандемия, не чакаме Тръмп, понеже е тук, свикнахме с войната в Украйна... С какво да се занимава една българска националистическа партия? При това опозиционна? Няма с какво толкова. Денят е дълъг, дните са 365. С нещо трябва да се запълват. Вие си мислите, че при наличие на поне малко акъл не би следвало да се запълват точно така - но се запълват точно така. Защо - ясно е.