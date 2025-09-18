Кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие

Съвсем очаквано и петият вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков не мина. В сряда темата "Вътрешна сигурност и правосъдие" предизвика 7-часови дебати в пленарната зала.

Днес ''за'' падането на кабинета гласуваха вносителите ПП-ДБ, АПС, МЕЧ. Подкрепа дадоха и "Величие", които обаче не се бяха подписали под вота, както и "Възраждане", които първо искаха ПП-ДБ да подкрепят техен вот на недоверие. За да падне правителството, са необходими минимум 121 гласа, но днес "за" гласуваха 101.

Порицание

До голяма степен речта на премиера Росен Желязков след гласуването обхвана ПП-ДБ, които сутринта блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, така че водачът на ДПС-НН Делян Пеевски не успя да влезе в парламента директно с колите и охраната си. За отбелязване е, че Бойко Борисов, от чиято партия е Желязков, пристигна в парламента по-късно и не попадна жертва на бунта на обединението. "Наблюдавахме ескалация на общественото напрежение, провокирано с реторика от опозицията от парламентарната трибуна и извънпарламентарната трибуна. Целта беше създаване на привидна революционна ситуация", каза премиерът. И допълни: "Депутати да спорят не къде да е, а на улица с името "Дондуков", е несиметрично на разбирането ни за парламентаризъм". "Протестът може да е на улицата, но не и битката. И възраждането, и величието, и промяната за демократична България, със или без меч, с ново начало, мястото ѝ не е на улицата", обърна се Желязков към политическите си опоненти. И с ирония заяви, че с работата на кабинета очаква шести вот на недоверие.

А пък водачът на ДПС-НН Делян Пеевски каза пред парламентарните репортери, че "България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и територия. Аз гарантирам за това".

Герберският лидер Бойко Борисов определи днес сутринта вота като последен опит на опозиция да спре страната ни към еврозоната. В крайна сметка той не влезе в залата и не участва в гласуването. "Аз няма да дойда да гласувам за този вот. Ако иска да мине, ако иска да не мине, защото утре без правителство няма еврозона, няма бюджет, тежък хаос, няма инвестиции", посочи още Борисов.

Мотиви

Вносителите на вота ПП-ДБ, МЕЧ и АПС обвиняват правителството в провал в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Според тях това води до "задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани". И подчертават, че в основата на всичко стои обвързаността на кабинета с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

"Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС "Ново начало", която е налице в по-прикрита форма от първия ден и в по-явна форма от втория месец на неговото съществуване, е изтъргувана за напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес интереси – кадрово, нормативно, процесно и икономически", пише в мотивите, които са 80 стр.

Хронология

Първият вот на недоверие към правителството беше през април и беше иницииран от "Възраждане" и подкрепен от МЕЧ и "Величие". Темата беше провал във воденето на външна политика. Неуспех претърпя и втората атака срещу кабинета "Желязков". Тогава опозицията пак в лицето на "Възраждане", МЕЧ и "Величие" обвиниха управляващите в провал в борбата с корупцията. Третият вот, също неуспешен, се гласува малко преди България да получи окончателно одобрение за еврозоната. След като управляващото мнозинство не позволи кабинетът "Желязков" да падне, "Възраждане", МЕЧ и "Величие" дадоха отпор с надеждата, че четвъртият вот на недоверие ще се окаже успешен.