Според опозицията управляващите "връщат бедността" в България

Пеевски не ви позволи да завладеете държавата и затова сте фиксирани върху него, отвърнаха от ДПС-НН

17 Септ. 2025Обновена
БГНЕС
Групата на ПП-ДБ влиза в пленарната зала за вота.

Народното събрание обсъжда днес петия вот на недоверие, внесен срещу кабинета "Желязков". Под него се подписаха 59 депутати от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, които обвиняват правителството в провал в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Това, смятат опозиционните сили, води до "задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани", както е записано в мотивите към вота, простиращи се на 80 страници.

Според опозицията в основата на всичко стои обвързаността на кабинета с лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, който формално не участва в управлението. "Правителството на теория функционира като правителство на малцинството, но подкрепата на ДПС "Ново начало", която е налице в по-прикрита форма от първия ден и в по-явна форма от втория месец на неговото съществуване, е изтъргувана за напълно безконтролно превземане на институциите от Пеевски и свързаните с него бизнес интереси – кадрово, нормативно, процесно и икономически", пише в мотивите.

Проблемът със "завладяната държава", смятат опозиционните групи, води до обедняване на българските граждани и трайна липса на справедливост. Интересното е, че в мотивите се заявява директно (и крайно песимистично – бел.а.), че "тези процеси са трудно обратими – политическото усилие, което е необходимо за изграждане на институции, особено на правоохранителни такива, е съществено по-голямо от усилието, с което те биват завладявани и превръщани в инструмент за частни интереси".

Пленени институции и пълзяща бедност

"Това не е просто вот на недоверие срещу свинщините, които се случват в нашата държава. Това е вот на недоверие за това, че бедността в България се завръща", заяви Венко Сабрутев от ПП по време на дебатите по вота. Той изтъкна, че управляващите са замразили доходите, увеличили са цените и са подредили държавните приоритети "в полза на силовите структури и мафиотските кръгове". По думите му, докато гражданите обедняват, кабинетът тегли рекордни дългове - 19 милиарда лева, които обаче не са предназначени за хората. "Всичкото това отива за кражби", счита Сабрутев.

Хасан Адемов открои липсата на реформи и антикорупционни политики в дневния ред на кабинета, което според него създава условия страната да попадне в ръцете на "нелегитимен център за управление на държавата на група приближени към властта". Той напомни, че правителството оцелява благодарение на подкрепата на ДПС-НН и предупреди другите формации в управлението - ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, че заради това ще понесат "сериозни електорални и имиджови щети".

Включи се и Костадин Костадинов, макар че неговата партия "Възраждане" не даде подписи за внасянето на вота. Той упрекна ПП-ДБ, че са забавили атаката срещу управлението с два месеца, както и че са написали мотивите така, че да затруднят внасянето на нови вотове през следващите 6 месеца. "На страната е нужен не вот на недоверие, а революция", обяви Костадинов. Съпартиецът му Цончо Ганев определи кабинета като "зависим от Пеевски", а герберите предупреди, че водачът на ДПС-НН има свои хора в тяхната група и подготвя "политическо убийство на политическия хегемон".

Как се защитиха управляващите

Първи от името на мнозинството говори зам.-шефа на ДПС-НН Йордан Цонев, който определи вота на недоверие като "грандиозен парад на лицемерието", воден от ПП-ДБ. "Лицемерието е иманентна черта на тяхната общност, както те наричат себе си. Общност, която се формира от синовете на бивши комунистически величия, прегърнати от Сорос", атакува той обединението. Според него ПП-ДБ "потъпкват Конституцията и закона" и "покровителстват контрабандата".

Санкциите срещу лидера му Пеевски по американския закон "Магнитски" Цонев определи като "лъжа, измислена и манипулиране от семейство Прокопиеви, благодарение на техните семейни връзки с кръгове в американската администрация". "Точно Делян Пеевски не ви позволи да завладеете държавата и затова сте фиксирани върху него", смята депутатът. Накрая предупреди, че властта няма да падне с протести и похвали партията си като "жокерът" в политическия живот.

На трибуната го последва правосъдният министър Георги Георгиев. Той показа таблици с препоръките на Европейската комисия към България в областта на правосъдието, които според него се повтарят през последните няколко години, включително когато неговото ведомство се управлява от представители на ПП-ДБ. "Кога сте искрени, кога се борите със завладяната държава? Когато се опитвате да я завладеете? Съжалявам, но не мога да понеса това непоносимо противоречие", обърна се министърът към депутатите от ПП-ДБ.

В мотивите към вота се споменават обвиненията на европейския прокурор Теодора Георгиева, че българските институции саботират дела. Георгиев разказа, че отправил официално питане към ръководителя на европрокуратурата Лаура Кьовеши за работата й с български държавни органи, и получил отговор, в което тя потвърждава доброто им сътрудничество.

Шефът на МВР Даниел Митов, който основно попада на мушката на критиците на управлението, досега изобщо не е обелил и дума от парламентарната трибуна.

Иновация

От ПП-ДБ измислиха иновативен начин да представят мотивите си за петия вот на недоверие. Сред парламентарните журналисти те разпространиха картончета с QR код. При сканиране, кодът препраща към сайта на "Да, България", където са публикувани шест глави с мотиви за вота.

Руското влакче

В кулоарите на парламента вотът на недоверие беше коментиран от тези, срещу които е насочен - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов нападна вносителите от ПП-ДБ, като ги обвини, че са се "качили на руското влакче срещу еврото". "Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството и да не мине вотът, ни очаква ужасно приемане на бюджет", заяви той.

Не стана ясно от какво е продиктуван коментарът на герберския лидер. "Възраждане" отказаха да подпишат вота на недоверие, подписан от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, като заявиха, че ще подкрепят ПП-ДБ, ако на свой ред получат подкрепа за собствения си вот на недоверие - за провала на правителството в справянето с водната криза.

С лаконичен коментар излезе лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, срещу когото е насочен вота на недоверие. Той заяви, че това е ''безсмислено упражнение и загуба на време". "Срам нямат (вносителите на вота - б.а.). Пачки, пудели, вътрешни министри, влачения на политически лидери", каза Пеевски, като имаше предвид ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди три години. 

А пък лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов каза, че партията му подкрепя мотивите на вота, макар че, по думите му, никой не ги е търсил за подписи. Той изтъкна, че в ГЕРБ имало хора, които не са доволни, че "Пеевски малко по малко придобива ГЕРБ подобно на ДПС и се чувстват застрашени, че ще имат съдбата на Ахмед Доган". След това каза, че гласуването на вота зависи от хора, които можели да бъдат притиснати с компромати "да бъдат послушни, защото все нещо са направили".

