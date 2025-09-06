Скандална поръчка на МВР - на всеки пътен полицай по една кола

Опитът на МВР да накупи огромен брой автомобили и мотоциклети се оказа пълен със скандални детайли. Министерството обяви поръчка за 1000 коли, вкл. високопроходими джипове, а като се добавят и купените миналата година стотици превозни средства, излиза, че за всеки пътен полицай ще има по едно служебно МПС, разкри Институтът за пътна безопасност. Поръчката се финансира с впечатляваща сума - над 126 млн лева, от Фонда за пътна безопасност, чиято основна цел не е да оборудва с полицията, а да обезопасява пътищата, изтъкват от ИПБ.
В отворено писмо от гражданската организация настояват премиерът Росен Желязков да прекрати порочната процедура, обявена от вътрешното министерство. Ето какви са аргументите:
"За две години “Пътна полиция” ще придобие над 1740 МПС – индустриално количество, което е в пълно несъответствие с реалните нужди (през миналата година от същия фонд бяха закупени още 463 автомобила). Общият състав на “Пътна полиция” е 1710 души в цялата страна, на практика това означава по едно МПС за всеки служител", посочват от ИПБ;
При това дежурните екипи на смяна не надвишават 150, а пътните полицаи, които карат мотоциклети, са под 100.
Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда.
Още по-тревожно е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане. "Това е подход, който изключва прозрачност и повишава съмненията в злоупотреба", коментира експертите.
ИПБ припомня, че Сметната палата вече извършва одит на управлението на средствата на Фонда за пътна безопасност, което е "показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на разходите му".
Ето защо от института призовават за незабавно прекратяване на обществената поръчка № 00752-2025-0042 и да не се харчат средства от Фонда за пътна безопасност, преди Сметната палата да приключи одита и да даде препоръките си.
И съветват премиера да подеме широка обществена дискусия как да се използват парите от глоби, така че "да доведат до истинско намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а не до подмяна на автопарка на МВР".