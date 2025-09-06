Скандална поръчка на МВР - на всеки пътен полицай по една кола

БГНЕС ИПБ призовава да се замрази Фондът за пътна безопасност, докато не приключи одитът на Сметната палата за управлението на средствата му.

Опитът на МВР да накупи огромен брой автомобили и мотоциклети се оказа пълен със скандални детайли. Министерството обяви поръчка за 1000 коли, вкл. високопроходими джипове, а като се добавят и купените миналата година стотици превозни средства, излиза, че за всеки пътен полицай ще има по едно служебно МПС, разкри Институтът за пътна безопасност. Поръчката се финансира с впечатляваща сума - над 126 млн лева, от Фонда за пътна безопасност, чиято основна цел не е да оборудва с полицията, а да обезопасява пътищата, изтъкват от ИПБ.

МВР купува стотици коли и мотори с парите от глоби 575 леки автомобили, 405 - с висока проходимост 4х4 и 285 мотоциклета купува МВР за дирекциите си в София и страната. Обществената поръчка, документи по която са публикувани в Портала за обществени поръчки, е обявена с прогнозна стойност 126 514 133 лв.

В отворено писмо от гражданската организация настояват премиерът Росен Желязков да прекрати порочната процедура, обявена от вътрешното министерство. Ето какви са аргументите:

"За две години “Пътна полиция” ще придобие над 1740 МПС – индустриално количество, което е в пълно несъответствие с реалните нужди (през миналата година от същия фонд бяха закупени още 463 автомобила). Общият състав на “Пътна полиция” е 1710 души в цялата страна, на практика това означава по едно МПС за всеки служител", посочват от ИПБ;

При това дежурните екипи на смяна не надвишават 150, а пътните полицаи, които карат мотоциклети, са под 100.

Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда.

Още по-тревожно е, че поръчката се възлага чрез пряко договаряне, без открит конкурс и обществено обсъждане. "Това е подход, който изключва прозрачност и повишава съмненията в злоупотреба", коментира експертите.

ИПБ припомня, че Сметната палата вече извършва одит на управлението на средствата на Фонда за пътна безопасност, което е "показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на разходите му".

Ето защо от института призовават за незабавно прекратяване на обществената поръчка № 00752-2025-0042 и да не се харчат средства от Фонда за пътна безопасност, преди Сметната палата да приключи одита и да даде препоръките си.

И съветват премиера да подеме широка обществена дискусия как да се използват парите от глоби, така че "да доведат до истинско намаляване на пътнотранспортния травматизъм, а не до подмяна на автопарка на МВР".