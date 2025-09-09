Медия без
Експерти: Повечето нарушители няма да платят глоби за висока скорост

Возилата им са с чуждестранна регистрация

Днес, 11:06
Чужди ли са тировете - глоба трудно ги лови.
Повечето нарушители за висока скорост ще се разминат с глоби, сочи експертният анализ на неправителствената организация "Институт за пътна безопасност". Изводите са направени на база периода между полунощ 7 септември и 16:00 часа 8 септември. А именно: близо 40% от нарушителите са чуждестранни МПС, които почти със сигурност няма да платят глобите си; около 85% от всички тежкотоварни МПС в нарушение са също чуждестранни – извън реалния обхват на санкции; над 1/3 от нарушенията са за незначително превишение, без обществена опасност. Експертният извод: "Симулация на контрол, пиар вместо управление. В МВР очевидно кипи безсмислен труд, а контролът е превърнат в празен медиен театър. В обществото се подава сензационна информация за единични случаи, за да се създаде илюзия за дейност.".

По-конкретни данни: Общо 5541 МПС са засечени в нарушение на средната скорост за периода.  От тях 448 са тежкотоварни (8.1% от всички нарушители). 2080 МПС (37.5%) са с чуждестранна регистрация. От тях 375 са тежкотоварни – 18% от всички чуждестранни нарушители. 1856 МПС (33.5%) са превишили средната скорост с до 10 км/ч, т.е. вероятно техническа грешка без умисъл. През ГКПП „Капитан Андреево" за същия период са влезли 22 045 чуждестранни МПС, от които 1860 тежкотоварни (8.4% от общия брой влезли чуждестранни МПС).

 

