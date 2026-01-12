Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фонд "Пътна безопасност" блокира половин милиард лева от глоби

Вместо човешки животи парите спасяват пробития държавен бюджет

Днес, 05:48
Трябва да има специална програма "Безопасни пътища" с фокус върху "черните точки", посочва ИПБ в анализа си.
Трябва да има специална програма "Безопасни пътища" с фокус върху "черните точки", посочва ИПБ в анализа си.

Държавният Фонд за безопасно движение към МВР е куха структура, през която минават стотици милиони левове, а управлението му е "фискален цинизъм". Това посочва в свой анализ Институтът за пътна безопасност (ИПБ). Данните, предоставени от МВР по искане на ИПБ, разкриват, че във фонда влизат огромни приходи от глоби, но, вместо да се инвестират в мерки за намаляване на злополуките, те стоят блокирани в държавната хазна. 

"Вижда се, че постъпленията трайно растат. "Това е пряко следствие от разширяването на системите за видеоконтрол и автоматизираното издаване на електронни фишове. МВР генерира между 105 и 117 милиона лева годишно само от глоби по този механизъм. Системата е превърната в "индустрия", като дори в условията на икономически колебания и политическа нестабилност "производството" на глоби работи безотказно", изтъкват от ИПБ.

Период

Приходи (лв.)

Разходи (лв.)

Нетен излишък(лв.)

Усвояване 

2023 г.

105 180 257

15 607 021

+89 573 236

14.8%

2024 г.

117 693 188

72 762 417

+44 930 771

61.8%

2025 г. (до 23 декември)

103 131 075

88 954 679

+14 176 396

86.2%

ОБЩО (2023-2025)

326 004 520

177 324   117

+148 680 403

54.4%

Тези растящи приходи обаче, според ИПБ, са повод за тревога - превъзпитателната роля на глобите не се вижда, нарушителите ги възприемат по-скоро като "такса преминаване", като досаден данък, и не стават по-съвестни и дисциплинирани. 

Пълен абсурд

През 2023 г. - година на черни рекорди по смъртност по пътищата, МВР е използвало едва 14.8% от постъпилите във фонда средства (85%, или близо 90 млн. лева, са останали блокирани). "Това е управленски абсурд. В частния сектор подобен провал на инвестиционна програма би довело до незабавна смяна на ръководството. В публичния сектор това се оправдава с бюрократични процедури и липса на проектна готовност", коментират от института.

Забелязва се известен ръст на разходите - през 2024 г. до 72 млн. лв., а през 2025 г. до 89 млн. лв., но средствата са насочени предимно към ведомствени нужди, а не в обществена полза. Успоредно с това фондът продължава да генерира излишък, който към 23 декември 2025 г. надхвърля 482 млн. лв. Накратко, в края на миналата година фондът, създаден да работи за безопасни пътища, разполага с близо половин милиард лева свободен ресурс. А по необезопасените ни пътища загиват над 500 души годишно.

Порочният път на парите

От фонда се оправдават, че нямат достъп до парите -  постъпленията отивали в общ кюп в бюджета. И всъщност е така. Ето как се движат средствата:

Шофьорът плаща глоба - например 100 лв. за превишена скорост. 100-те лева постъпват в преходна сметка на МВР. В края на деня (или на периода) БНБ автоматично "занулява" тази сметка и прехвърля парите в централния бюджет (единната сметка), управляван от Министерството на финансите (МФ).

Счетоводно глобите са "приход на фонда", но реално те се смесват с други постъпления в големия бюджет заедно с ДДС, акцизи и т.н. Така ФБД се превръща във виртуална структура, като се сблъскват два интереса. Този на МВР и на обществото е да се инвестира в мерки за безопасност. Интересът на финансовото министерство обаче е парите да си стоят като буфер, за маскиране на реалния размер на бюджетния дефицит. Така натрупаните средства във ФПБ се оказват замразени, защото МФ предпочита да ги ползва за макоикономическа стъкмистика, вместо да се инвестират в по-сигурна пътна инфраструктура и спасяване на човешки.

Одит

В момента инспектори на Сметната палата проверяват доколко е ефективен фондът. Одитът бе предизвикан именно от сигнали и становища на ИПБ за "застрашителните размери на войната по пътищата". От института се надяват одитът да потвърди техните оценки за работата на фонда, а именно: 

- Инвестициите в техника - почти няма, но пък  МВР си купува нови коли, което не води до спад на произшествията.

- Разходите се правят "на парче", няма стратегия за елиминиране на "черните точки"  (местата с най-чести злополуки).

- Държавата е натрупала 482 млн. лв. от глоби на водачи, които използва като скрит бюджетен буфер, докато инфраструктурата се руши и взима жертви. В анализа си ИПБ нарича това фискален цинизъм. И посочва, че в самия закон е заложен капан - фондът няма оперативна и финансова самостоятелност и това го превръща в куха структура.

От ИПБ посочват какво трябва да се направи:

  1. Незабавно приемане на инвестиционна програма "Безопасна инфраструктура", деблокиране на ресурса на фонда - 482 млн. лв., и насочване на средства към АПИ и към общините за конкретни обекти (черни точки).

  2. Да се постави задължителен минимум в закона - поне 50% от годишните приходи на фонда да се инвестират в пасивна пътна безопасност (инфраструктура), а не в техника и заплати.

  3. Да има достъп в реално време до движението на средствата във фонда. 

  4. Да бъде наложен мораториум върху покупката на нови ведомствени коли с средства от фонда - до извършване на пълен анализ за съществуващия автопарк и неговата ефективност.

  5. Да се въведе граждански контрол - представители на неправителствения сектор да влязат в Управителния съвет на фонда с право на съвещателен глас и достъп до документация. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Фонд за безопасно движение по пътищата, Институт за пътна безопасност

Още новини по темата

МВР ударно пълни хазната с пътни глоби за над 200 млн. лв.
03 Ноем. 2025

Експерти: Повечето нарушители няма да платят глоби за висока скорост
09 Септ. 2025

Скандална поръчка на МВР - на всеки пътен полицай по една кола

06 Септ. 2025

Агенция праща катаджии да утешават родители на пострадали деца
29 Юни 2025

Над 2000 знака по магистрала "Хемус" мъчат шофьорите

05 Дек. 2024

Външни адвокати оскъпяват делата за "скобите" в София
23 Авг. 2024

400 млн. лева за пътна безопасност потънаха незнайно къде

19 Март 2024

ГЕРБ предлага и кметовете да глобяват за нарушения на пътя
03 Май 2023

Експерти питат президента защо държи Шишков за министър
07 Февр. 2023

Скандален участък от тол системата край София се оказа незаконен
12 Яну. 2023

Обръч от фирми източва тол системата, алармират експерти

14 Февр. 2022

Рискът от катастрофи е най-висок в Северозападна България
15 Февр. 2021

Корупцията във всичките ѝ форми е виновна за смъртта по пътищата
04 Май 2020

С 25% са намалели пострадалите по пътищата от началото на 2020 г.
20 Апр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?