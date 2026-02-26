Магистрала "Тракия" пак стана "разораната целина"

Автомагистрала "Тракия" е в лошо състояние и е заплаха за шофьорите и техните автомобили. За това алармира Институтът за пътна безопасност (ИПБ).

Експерти на неправителствената организация са инспектирали магистралата в участъка от София до Пловдив и видяното ги е шокирало - само по платното в едната посока има десетки дупки с опасно големи размери. В активните ленти те са изброили цели 42 ями, като 14 от тях са с дълбочина между 8 и 10 см, а две достигат 15 см! Всеки шофьор, който е попадал в подобни трапове, знае, че това пука гуми, троши колата, а в тежките случаи се стига до катастрофи. Такива инциденти са особено страшни на магистрала - заради високите скорости.

"При разрешена максимална скорост от 140 км/ч увредената настилка не е просто лошо поддържане, това е реална предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия", коментират от ИПБ.

От института съобщават са инспектирали само трасето от София до Пловдив, но в социалните мрежи е пълно с "отзиви" на шофьори и за други отсечки от "Тракия".

"Пътни работници с лопати асфалт запълваха дупките след 337 км. Докъде са стигнали, не знам, но от там до Бургас има над дупки в активната лента", предупреждава публикация във Фейсбук отпреди седмица.

"Най-зле е участъкът от Сливен до Бургас. Пътят наистина е в лошо състояние и АПИ да не си бъркат в носа, ами да го оправят. Срамота е!", пише друг гневен потребител в мрежата" .

"От 300 до 320-и км - дупки по "магистрала" Тракия посока Бургас, някои доста големи, в дясна лента", споделя трети препатил с пътуването.

"Цялата е като швейцарско сирене, само в един малък участък около Пловдив има 20-ина км където се кара що-годе спокойно", добавя наблюдения друг шофьор.

"Положението е като за Формула 1", обобщава публикация отпреди 5 дни.

Много хора споделят, че те и колите им оцеляват само благодарение на Waze. Популярното приложение им помага да слаломират успешно между кратерите по шосетата, защото дава актуални данни за всякакви препятствия, вкл. и за опасни дупки. Всеки пътуващ може да подава информация в реално време - за снимащи камери, полицейски патрули, задръствания, а също и за трапове.

В "Туитър" (Х) дори се роди идея да бъде направено отделно приложение - само за дупките за пътищата.

"Корените" на дупките

От Института за пътна безопасност посочват, че има "системен проблем":

- В България редовно се констатират случаи на некачествено положен асфалт – настилки с намалено съпротивление на триене, бързо образуване на коловози и масово появяване на дупки след всеки зимен сезон. Това поставя въпроса: кой контролира качеството и по какви стандарти? У нас няма национална асоциация на производителите на асфалт, страната ни не участва в European Asphalt Pavement Association. Липсата на професионално обединение означава, че не се прилагат еднакви стандарти, самоконтрол и прозрачност

- Агенция "Пътна инфраструктура" упорито отказва да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси. Липсата на публичност означава липса на контрол, а липсата на контрол неизбежно води до съмнения за злоупотреби и корупционни практики. Когато работата по пътищата се извършва „на тъмно", резултатът е видим – разпадащи се настилки и застрашен обществен интерес", критикуват от ИПБ.