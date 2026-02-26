Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Магистрала "Тракия" пак стана "разораната целина"

Шофьорите слаломират между десетки дупки и твърдят, че ги спасяват само приложения като Waze

Днес, 05:46
Дупки, ремонти и пак дупки - няма оправия, ядосват се шофьорите.
Дупки, ремонти и пак дупки - няма оправия, ядосват се шофьорите.

Автомагистрала "Тракия" е в лошо състояние и е заплаха за шофьорите и техните автомобили. За това алармира Институтът за пътна безопасност (ИПБ).

Експерти на неправителствената организация са инспектирали магистралата в участъка от София до Пловдив и видяното ги е шокирало - само по платното в едната посока има десетки дупки с опасно големи размери. В активните ленти те са изброили цели 42 ями, като 14 от тях са с дълбочина между 8 и 10 см, а две достигат 15 см! Всеки шофьор, който е попадал в подобни трапове, знае, че това пука гуми, троши колата, а в тежките случаи се стига до катастрофи. Такива инциденти са особено страшни на магистрала - заради високите скорости.  

"При разрешена максимална скорост от 140 км/ч  увредената настилка не е просто лошо поддържане, това е реална предпоставка за тежки пътнотранспортни произшествия", коментират от ИПБ.

От института съобщават са инспектирали само трасето от София до Пловдив, но в социалните мрежи е пълно с "отзиви" на шофьори и за други отсечки от "Тракия".

"Пътни работници с лопати асфалт запълваха дупките след 337 км. Докъде са стигнали, не знам, но от там до Бургас има над 💯 дупки в активната лента", предупреждава публикация във Фейсбук отпреди седмица.

"Най-зле е участъкът от Сливен до Бургас. Пътят наистина е в лошо състояние и АПИ да не си бъркат в носа, ами да го оправят. Срамота е!", пише друг гневен потребител в мрежата"  .

"От 300 до 320-и км - дупки по "магистрала" Тракия посока Бургас, някои доста големи, в дясна лента", споделя трети препатил с пътуването. 

"Цялата е като швейцарско сирене, само в един малък участък около Пловдив има 20-ина км където се кара що-годе спокойно", добавя наблюдения друг шофьор.

"Положението е като за Формула 1", обобщава публикация отпреди 5 дни.

Много хора споделят, че те и колите им оцеляват само благодарение на Waze. Популярното приложение им помага да слаломират успешно между кратерите по шосетата, защото дава актуални данни за всякакви препятствия, вкл. и за опасни дупки. Всеки пътуващ може да подава информация в реално време - за снимащи камери, полицейски патрули, задръствания, а също и за трапове.

В "Туитър" (Х) дори се роди идея да бъде направено отделно приложение - само за дупките за пътищата.

 

"Корените" на дупките 

От Института за пътна безопасност посочват, че има "системен проблем":

-  В България редовно се констатират случаи на некачествено положен асфалт – настилки с намалено съпротивление на триене, бързо образуване на коловози и масово появяване на дупки след всеки зимен сезон. Това поставя въпроса: кой контролира качеството и по какви стандарти? У нас няма национална асоциация на производителите на асфалт, страната ни не участва в European Asphalt Pavement Association. Липсата на професионално обединение означава, че не се прилагат еднакви стандарти, самоконтрол и прозрачност

- Агенция "Пътна инфраструктура" упорито отказва да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси. Липсата на публичност означава липса на контрол, а липсата на контрол неизбежно води до съмнения за злоупотреби и корупционни практики. Когато работата по пътищата се извършва „на тъмно", резултатът е видим – разпадащи се настилки и застрашен обществен интерес", критикуват от ИПБ. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дупки, Магистрала Тракия, Институт за пътна безопасност

Още новини по темата

"Иновативно асфалтиране" увеличи дупките в Шумен
07 Февр. 2026

Фонд "Пътна безопасност" блокира половин милиард лева от глоби

13 Яну. 2026

Над 20 коли пукнаха гума в дупка до Враца
07 Дек. 2025

МВР ударно пълни хазната с пътни глоби за над 200 млн. лв.
03 Ноем. 2025

Една от тапите на АМ "Тракия" се облекчава от днес
11 Окт. 2025

Експерти: Повечето нарушители няма да платят глоби за висока скорост
09 Септ. 2025

Скандална поръчка на МВР - на всеки пътен полицай по една кола

06 Септ. 2025

Пожарът в района на Костинброд е овладян
21 Юли 2025

Агенция праща катаджии да утешават родители на пострадали деца
29 Юни 2025

Две тапи ще има тази седмица на магистрала "Тракия"
23 Юни 2025

Само за ден 25 шофьори са хванати с алкохол, а 15 - с дрога
29 Март 2025

Магистрала "Тракия" е затворена за проверка на ремонта
24 Март 2025

Над 2000 знака по магистрала "Хемус" мъчат шофьорите

05 Дек. 2024

Външни адвокати оскъпяват делата за "скобите" в София
23 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?