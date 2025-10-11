Една от тапите на АМ "Тракия" се облекчава от днес

Днес приключва ремонтът в платното за Бургас на 8-километров участък от АМ "Тракия" в област Пазарджик, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Приключени са ремонтните дейности в отсечката между 90-и и 98-и км. Движението на превозните средства ще бъде пренасочено в обновеното платно, като ще има по една лента в посока Бургас и една лента за София. Работата в участъка продължава в платното за София.

Продължават ремонтите по други три отсечки от магистралата. В Софийска област строителни работи има на 9-километров участък между 24-и и 33-и км, в област Сливен се ремонтират 11 километра между 262-и и 273-и км, а от четвъртък започна и ремонт в платното за Бургас на 10 км в област Стара Загора между 208-и и 218-и километър. Във всички отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в област Стара Загора е 31 октомври. В останалите области очакванията са дейностите да приключат през ноември.

Вчера от МВР и АПИ обявиха нова организация на движението, която да облекчи тежките тапи, които се образуват около участъците в ремонт. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас в зависимост от натовареността на движение.