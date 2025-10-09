Медия без
Гл. архитект на София: Огромни територии в столицата са превърнати в бент

Реки и дерета масово се застрояват, без да се изгражда канализация, казва Богдана Панайотова

Днес, 08:01
Богдана Панайотова
БГНЕС
Богдана Панайотова

За тежък проблем при строителството в столицата сигнализира главният архитект на София Богдана Панайотова. "Съществуващите реки и дерета в София масово се застрояват, а същевременно в последните 15 години не се е изграждала канализация. Огромни територии се превръщат в бент – това е най-големият проблем", казва Панайотова в интервю пред БНР.

"Редно е да се изграждат съоръжения паралелно със строителството, така че пътят на деретата да бъде контролиран и запазен, а не да се затапва, не да се стопира, както и да има възможност лесно да бъде почистван", посочва тя.

По думите й, това строителство е допуснато през годините след 2009 г. – след влизането на Общия устройствен план, когато става възможно да се застрояват ливади, пасища и гори. Най-застрашени според нея са районите "Триадица", "Лозенец", "Витоша". "Най-рискови са именно местата, където се струпва огромно количество вода, което по нормалния ход на реките и деретата слиза към София", отбелязва главният архитект.

Като възможна мярка тя вижда да се спре издаването на строителни разрешителни за подобни рискови територии. "При съществуващото в подобни огромни мащаби строителство, рискът вече е доста голям", подчертава Панайотова.

Свикана е работна група, която да обмисли спешни превантивни мерки за столицата.

