Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Главният архитект на София обясни отстраняването си с огромни интереси

Богдана Панайотова посочи конкретни проекти, които ще следи като лакмус за обществения интерес

Днес, 06:20
Богдана Панайотова
БГНЕС
Богдана Панайотова

Главният архитект на Столична община Богдана Панайотова проговори и обясни поисканата ѝ оставка със засегнати огромни интереси за стотици милиони левове. В интервю за Ивелин Николов тя посочи конкретни проекти с огромен интерес, които е спряла, и обяви, че ще гледа на тях като на лакмус къде стои кметът на София Васил Терзиев.

"Нямаше как да не засегна всички, защото се опитах да създам ясни правила в полза на градоустройството и законодателството. Засегнати са големите фирми, които са работили по другия начин, засегнато е старото статукво, дори в самата администрация", коментира Панайотова.

Тя посочи няколко конкретни случая - казуса със сградата "Златен век" на "Артекс", за който бе подаден сигнал до прокуратурата, спрения небостъргач до мол "Парадайс", други инвеститори в същия район, които са искали да строят два пъти повече от позволеното и им е обяснено, че не може. Панайотова изтъкна, че до февруари-март 2026 г. ще се разбере къде стои ръководството на Столична община по няколко казуса, които може да се ползват като лакмус.

"Ще следя дали и как ще бъдат разрешени - небостъргачът до "Парадайс", до другата сграда пак до "Парадайс" - между "Хенрик Ибсен" и "Тодор Каблешков", небостъргачите в близост до "Филип Кутев", сгради на "Артекс" в "Триадица", в "Младост", тези, които не отговорят за мен на разстояние през улица или коефициент на застрояване", изброи Панайотова. Тя не разбира и защо е била спряна в случая със спрените строежи в коритото на некоригирана река.

"Очевидно е какво се случва в София за всички, не мога да разбера как смееш да кажеш на черното бяло. На шест метра един от друг се строят небостъргачи, улиците са тесни, трафикът е огромен. В саксии засадени дървета се местят с приемателни комисии като доказателство, че има озеленяване. Къде е общественият интерес във всичко това", попита Панайотова.

Тя обясни, че е предложила на екипа на кмета конкретни нормативни промени, но те са останали без движение. Панайотова разказа и че е била записана неправомерно и е подала сигнал и до кмета, и до прокуратурата и два дни по-късно ѝ е поискана оставката.

"Кметът даде права на човека, който подслушва, и отстрани всички, участвали в тази оперативка", разказа Панайотова.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Богдана Панайотова

Още новини по темата

Васил Терзиев успя от трети път да занули главния архитект
18 Дек. 2025

София стана играчка-плачка в ръцете на кмета

13 Ноем. 2025

Започнаха светкавични уволнения в екипа на главния архитект

07 Ноем. 2025

Главният архитект на София получила искането за оставка в болница и с смс
06 Ноем. 2025

Гл. архитект на София: Огромни територии в столицата са превърнати в бент
09 Окт. 2025

Край на интригата с небостъргача на бул. "Черни връх"
25 Апр. 2025

Борис Бонев: Изглежда, че Терзиев е сключил сделка с Пеевски
23 Апр. 2025

Васил Терзиев назначи Богдана Панайотова за главен архитект на София

16 Апр. 2025

ПП отхвърли Богдана Панайотова за главен архитект на София
05 Апр. 2025

Богдана Панайотова е на един подпис за главен архитект на София
04 Апр. 2025

Куп въпроси останаха без отговор след изпита за нов архитект на София
31 Март 2025

Васил Терзиев пред дилема: смел архитект или небостъргачи в София
31 Март 2025

Трима останаха в конкурса за главен архитект на София
21 Март 2025

Един отпадна от конкурса за главен архитект на София
13 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ