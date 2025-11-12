София стана играчка-плачка в ръцете на кмета

В средата на мандата си насред течаща криза с боклука и очаквана втора, като падне първият сняг, столичният кмет Васил Терзиев тръгна да си прави нова - с градоустройството. Ни в клин, ни в ръкав кметът предложи структурна реформа, която би довела до разместване на куп звена, в това число изпразване от съдържание на регламентираната по закон фигура на главния архитект. Терзиев предложи нова структура на общината без никаква сериозна подготовка, без аргументация и даже без яснота колко хора иска да разположи в новите кутийки на администрацията. За сметка на това на хоризонта се очерта нов заместник - кмет - спасител-стратег.

Структурата на кмета очаквано не мина заради многото проблеми, макар Терзиев наистина да е в правото си да структурира екип. Затова пък кметът загуби главния си архитект - избраната след конкурс в неговия мандат Богдана Панайотова, която отказа да приеме експеримента с оглавяваното от нея направление. На какви карти заложи Терзиев и защо играта е за сметка на столичани?

Вярва ли си самият Терзиев и какво всъщност прави?

От самото начало на мандата си Терзиев проявява много голямо недоверие в областта на градоустройството и съгласно дадените му от ЗУТ правомощия иззе при себе си разписването на всички документи, които могат да се подписват от кмета, дори да са експертно подготвени от главния архитект. Съмнението на Терзиев е разбираемо - в областта на градоустройството има огромни интереси, материята е сложна, има тежко наследство и т.н., и т.н. Но страхът на един кмет не помага много за управлението. Все пак Терзиев се престраши с голямо закъснение да проведе конкурс за нов главен архитект и след критикувана процедура бе избран такъв - Богдана Панайотова. Днес Панайотова е в болница и се стигна дотам кметът също толкова страхливо да й иска оставката чак от Бразилия.

Терзиев обясни исканата оставка с различия във вижданията, но зад разрива всъщност стои несъгласието на Богдана Панайотова с предложените от кмета размествания в новата структура на общината. От болницата Панайотова съобщи, че след много тежки разговори с кмета са се съгласили оглавяваното от нея направление да бъде намалено от 165 на 91 души, а останалите да бъдат прехвърлени към екипа на бъдещ нов заместник-кмет по градското развитие. Тези 91 души, за които е бил постигнат консенсус много трудно, в окончателното предложение на Терзиев, публикувано тази седмица, паднаха на 56. Панайотова няма никаква представа как се е стигнало до това число и постоянно изтъква как няма против създаването на нова позиция заместник-кмет за градско развитие, а само защитава оцеляването на направлението, при това вече за бъдещ, различен от нея главен архитект.

Кой ще е той, можем да гадаем, но за потенциалния заместник-кмет вече се разбра - готвения за такъв в самото начало на мандата на Терзиев арх. Любо Георгиев. В началото на мандата Георгиев сам се отказа, а сега се появява в ролята на стратегически кадър, който да поеме визионерски градоустройството.

Под знамето на ефективно управление - блокаж и дублиране



От администрацията на кмета твърдят, че нищо не се губи, а само се преструктурира, като се възстановява балансът между политическо и експертно ръководство. В свой пост за исканата оставка от Панайотова Терзиев обясни как през последните години фигурата на главния архитект е станала прекалено силна. Въоръжен с това твърдение Терзиев пусна доклад с новата структура, в която бъдещият нов заместник-кмет с ресор градско развитие ще разполага с 85 души, а главният архитект - с 56.

Много по-важно е какво стои зад тези бройки. Представен от досегашния главен архитект Богдана Панайотова анализ, както и изпратените становища на професионалните организации САБ и КАБ показват много ясно какъв е залогът - блокиране, дублиране и огромно забавяне на всички преписки в областта на градоустройството.

Най-скандалната разлика между първоначалния вариант, договорен между Панайотова и Терзиев, и окончателно предложеният е тоталното отсъствие в орязаната структура към Панайотова на дирекция “Устройствени планове”. Тук главният архитект е оставен с нула експерти с аргумента, че според ЗУТ е в правомощията на кмета да разписва окончателно тези документи. В същото време законът е категоричен - нито едно от тези правомощия на кмета не може да бъде изпълнявано без съответното становище на главния архитект. При нула експерти, оставени в НАГ за тази функция, излиза, че Панайотова лично, без никаква експертна помощ, следва да дава купища становища - да дава мнение по всички изменения на подробни устройствени планове, да предлага изработване на нови такива, да издава предписания при делби на имоти, и др. "Как ще правя това сама, по стотици преписки, само и единствено аз ?!", попита в разговор със "Сега" Панайотова. В анализа си тя е изброила член по член законовите текстове в ЗУТ, които изискват задължително нейно участие, независимо че окончателната дума е на кмета (чл. 124а, ал. 3, чл. 135, ал. 4, чл. 128, ал. 9, чл. 201, ал. 3). Тя е категорична, че прехвърлянето на тези функции към бъдещия нов зам.-кмет по никакъв начин не намалява обема от работа, който звеното й трябва да свърши по силата на самия закон. Явно Панайотова не е била достатъчно убедителна, защото по тази линия в окончателния вариант й е оставена една голяма нула.

Кой ще ми защитава структурата?

Тази нула и изказванията по адрес на фигурата на главния архитект, сведен до формален разписвач, взривиха гилдията. В общината постъпи много остро становище от Съюза на архитектите в България, в което в прав текст се казва, че с цел да се назначи конкретен човек се преструктурира цяло направление в разрез със ЗУТ. От САБ изтъкнаха, че се делят неделими функции и това ще доведе до дублиране в работата на звената и драстични забавяния. Според анализа на САБ в предложената от структурата се дублират куп отдели - отдел правен, който ще фигурири и в НАГ, и при новия зам.-кмет, дирекция "Инфарструктурно планиране" при зам.-кмета се дублира със съгласуване на техническата инфраструктура в НАГ, дирекция "Градска среда и обновяване" при зам.-кмета се припокрива с "Преместваеми обекти и външна реклама" при НАГ. Напълно резонно при тази структура съветници попитаха как гражданите и фирмите ще знаят къде точно се намират преписките и през колко бюра ще минават те. На свой ред Камарата на архитектите в България посочи, че новата структура създава риск за принципа за независимост в работата на главния архитект и София не може да си позволи да прави такива експерименти без подготовка.

При този предизвестен сблъсък бе задължително Терзиев сам да представи и да се опита да защити структурата си. Вместо това общината представя много скромен по обем доклад, в който няма никакви данни за действалата досега структура. В документа се дават най-общи аргументи за разместванията и се представя графика, в която са ясни само общите бройки на съответните направления. Колко точно хора ще останат по отдели, по какъв начин са съобразени бройките с обема от работа и функциите, които се възлагат, не става ясно.

Тежката задача да представи тази много слабо аргументирана структура в най-трудната комисия - за градоустройство, се падна на главния секретар Яна Георгиева. Тя запази спокойствие, макар видимо да бе притеснена, но не успя да отговори на много въпроси и стигна дотам да предлага на въпросите, свързани с градоустройството, да отговаря присъстващият арх. Любо Георгиев. Това логично породи въпроси в качеството му на какъв Георгиев защитава структурата на кмета. В крайна сметка в зала Терзиев хвърли цялата отговорност върху адвокат Валентина Бакалова с аргумента, че тя е писала ЗУТ, разбира най-много от него и именно тя е писала структурата.

Напред към светлото административно бъдеще



Извън направление градоустройство структурата предизвиква много въпроси и по други линии. Спорно се оказа и новото място на дирекцията за отчуждаване, която също се изземва от главния архитект и се дава на зам.-кмета по строителството. Подобно изземване на отчуждаването имаше и в мандата на бившия главен архитект Петър Диков, но то не доведе до нищо добро. Сега имаше сходни критики - че не може дирекцията за строителство да отговаря за отчуждаване на зелени територии, защото няма никакво отношение към опазването им.

Извън спора по разпределението на функциите чисто технически новата структура на общината изисква преподписване на стотици договори, защото хората ще имат нови трудови характеристики. Администрацията на кмета изтъкна, че ще започне този процес след януари. Колко ще се точи всичко това, какви скандали ще има и колко обезщетения и съдебни дела ще бъдат образувани, можем само да гадаем. Напълно основателно в тази връзка от опозицията критикуват Терзиев, че структурна реформа не се прави по средата на мандата. Появиха се и коментари как е добре структурата на кмета да бъде приета, за да не се оправдава, че са му попречили, когато се провали. Уви, това не може да е приемлив аргумент. Защото този провал го плаща градът. Така реши и мнозинството в СОС и сега кметът ще трябва да внася структура пак. Терзиев не даде знак да си е взел голяма поука. И в крайна сметка резултатът е играчка-плачка.

Подготвена справка от Богдана Панайотова в опит да докаже, че НАГ не може да работи с по-малко от 91 души при 165 в момента.