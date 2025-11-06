Медия без
Започнаха светкавични уволнения в екипа на главния архитект

Отстранени са двама директори на ключови звена

Днес, 07:01
Богдана Панайотова се оказа немила - недрага след спечелен конкурс.
Докато главният архитект на София Богдана Панайотова се лекува в болница, са започнали светкавични уволнения в екипа й, разказаха източници на "Сега". Кметът Васил Терзиев поиска оставката на Панайтова с аргумента различия във вижданията, но Панайотова отказва да я подаде. Междувременно в ръководеното от нея направление "Архитектура и градоустроство" са започнали размествания. 

Според източници на "Сега" от постовете им ще бъдат отстранени Светломир Колев, бивш главен архитект на Козлодуй, началник отдел "Устройствено планиране", и Божидар Касабов, временно изпълняваш шеф на дирекция "Общински строителен контрол". Очакват се още размествания. 

Спорове около екипа на бъдещия заместник-кмет с ресор устройствено планиране са в основата на конфликта между Панайотова и Терзиев, твърдят запознати. Според тях Панайотова не е била склонна да се раздели с хора от екипа си, които да преминат към новия заместник-кмет. Възможно е обаче това да е само един от мотивите за поисканата оставка на главния архитект и зад нея да стоят причини, свързани с непосредствените й задължения. Панайотова прати на прокуратурата последните издавани документи за сградата на "Артекс" "Златен век" и спря подробния устройствен план, позволяващ изграждане на небостъргач на бул. "Черни връх". 

Както "Сега" писа, Богдана Панайотова е научила за поисканата й оставка докато се лекува в болница. Тя е получила уведомителен есемес от кмета Терзиев, докато той е на командировка в Бразилия. Панайотова изтъкна, че тя не е назначавана, а е избрана след конкурс и не смята да подава оставка. При отказ за подаване на такава ще се наложи отстраняване по дисциплинарен ред, което вероятно ще бъде обжалвано. 

СТРУКТУРА 

Междувременно от екипа на Терзиев обявиха, че внасят в СОС предложение за нова структура на общината. Една от ключовите промени е именно реорганизацията в работата на НАГ и създаването на нова позиция зам.-кмет по устройственото планиране. 

"Новият заместник-кмет по градоустройството която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София. Решението цели да възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството", изтъкват от общината.

Оттам считат, че натоварването на новия заместник с политическа отговорност ще възстанови баланса на ролите без да посяга на експертната независимост на главния архитект. "Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици.

В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството", изтъкват от общината. “През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура – позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната“, е цитиран в прессъобщението кметът Васил Терзиев, който не счете за нужно да обяви лично новата структура. Ще бъде създадено и ново направление "Сигурност".

