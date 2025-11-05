Главният архитект на София получила искането за оставка в болница и с смс

Васил Терзиев ми поиска оставката, независимо че знае, че съм в болница, направи го с смс и ми спря достъпа до служебния профил във "Фейсбук". Това обяви главния архитект Богдана Панайотова в интервю от болничната стая за БНТ. Тя каза, че изобщо не знае защо е поискано напускането й, но потвърди, че няма никакво намерение да подава оставка. "Аз не съм политик, аз съм държавен служител, назначена съм след конкурс," заяви Панайотова.

Ден по-рано столичният кмет Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект Богдана Панайотова. Това стана броени месеци след като я назначи на поста с конкурс. Терзиев не влиза в детайли за решението, като най-общо изтъква, че София има нужда от нов подход и с Панайотова имат различия във вижданията, а София ще има нов зам.-кмет по градско планиране. Решението за искане на оставка на Панайотова идва броени дни, след като тя влезе в остър конфликт с кмета на столичния район "Лозенец" Константин Павлов за предвиден строеж на територията на района.

"Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея. Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции. Реформата, която започваме, цели именно това – да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво, и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите. Това е трудна, но необходима стъпка, която предприемам след изчерпване на възможностите за диалог", изтъква Терзиев.

Същевременно главният архитект Панайотова разпространи позиция във Фейсбук:

"Нямам намерение да подавам оставка. Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло, където съм на системи от миналата седмица. Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на НАГ, чийто ръководител съм все още. Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница, ми изпрати СМС от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва "доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа." Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах".

Ако се стигне до отстраняването на Панайотова, не е ясно кой ще изпълнява временно длъжността до избора с конкурс на нов титуляр и въобще как ще бъдат разпределени отговорностите при назначаване на заместник-кмет по градско планиране. Правомощията на главните архитекти са регламентирани в Закона за устройство на територията, но е възможно централизиране и децентрализиране на правомощия.

До назначаването на Панайотова се стигна с голямо закъснение, след като тя изпълнява длъжността временно и твърдеше, че не смята да остава на поста. В конкурса Панайотова бе класирана на първо място, като тогава Терзиев обяви, че й вярва. Веднага след новината за избора ѝ от "Спаси София" коментираха, че е дошло потвърждение за вече известното - че се провежда предизвестен конкурс и кметът е избрал своя фаворит. Сред по-ярките изказвания на Панайотова са обявеното решение да се даде на прокуратурата последните издавани разрешения около сградата "Златен век" в столичния квартал "Лозенец" и даденото отрицателно становище за изграждане на 215-метров небостъргач на столичния булевард "Черни връх". Не е ясно какво се случва около "Златен век", при който са минали множество съдебни дела в полза на фирмата. Фирмата-инвеститор за небостъргача на "Черни връх" обжалва заповедта на кмета за изменение на подробния устройствен план, с който е допуснат строежа. Панайотова успя да прокара и решение за блокираното заради спор по отчуждения разширение на ключовия булевард "Тодор Каблешков".

"Спаси София": Системите на града са в колапс

Броени минути след поста на кмета Васил Терзиев в социалната мрежа "Фейсбук" от "Спаси София" излязоха с остър коментар.

"Терзиев развали коалицията, за да назначи човек, който беше неподходящ за тази важна позиция. Сега следва нова дълга процедура, което означава целият мандат да мине без главен архитект. Но този път, трябва да спечели най-добрия кандидат, а не този, който кметът си е харесал.

Истината е, че София няма управление, а системите са в колапс. И за това не е виновен целия заобикалящ свят, а кмета и грешните му решения.

Карлос Контрера: Бъдещият заместник-кмет се казва Любо Георгиев

"Идеята е архитектът да бъде подчинен на зам.-кмет. За целта от направлението ще бъдат взети експертни бройки и прехвърлени към проекто зам.-кмета. Той се казва арх. Любо Георгиев от ЕКИП за София. Той и бригадата му трябвало да бъдат трудоустроени, а Панайотова подчинена. Целта е главният архитект да бъде сведен до прост подписвач на хартии, а Любо Георгиев да дърпа конците. В ЗУТ пише друго, но нейсе", написа съветникът от ВМРО Карлос Контрера. Арх. Любо Георгиев бе спряган за заместник-кмет в самото начало на мандата на Терзиев, но до назначение не се стигна, като забавянето на конкурса за главен архитект бе една от конфликтните точки в отношенията. Георгиев се отказа сам от поста.

Иван Таков: Кога кметът осъзна несходството с характерите

"Някъде високо в разредения въздух кметът осъзна, че има "несходство в характерите" с главния архитект Богдана Панайотова и дистанционно й поиска оставката. Гръм в рая! След най-красивия, най-професионалния, най-телевизионния, най-прозрачния конкурс (такъв уж беше и този за сметосъбирането и почистването) в историята, който направи Столична община изведнъж системата крашна. Кметът кога разбра, че не гледат в една посока с арх. Панайотова?! Докато месеци наред работеха заедно преди конкурса или в тези няколко месеца след него?!

Е, за статистиката отброяваме поредното неудачно попълнение във феноменалния "А" отбор на кмета!", написа Иван Таков от БСП.

СТРОЕЖЪТ В ЛОЗЕНЕЦ

Искането за оставка идва 5 дни след шумен скандал, разразил се между Панайотова и кмета на "Лозенец" Константин Павлов. Панайотова обяви, че спира незаконен строеж в заливаемата в заливаемата тераса на река Драгалевска. Става дума за група строежи в район "Лозенец", в района на ул. "Филип Кутев", като изтъкна в поста си куп закононарушения. В също толкова подробен пост кметът на "Лозенец" Павлов опроверга твърденията точка по точка.