МВР ударно пълни хазната с пътни глоби за над 200 млн. лв.

Те са наложени само за 10 месеца, но ефект от тях няма никакъв, обяви Институтът за пътна безопасност

Днес, 17:16
МВР масово глобява по пътищата, за да има бюджетни приходи, смята ИПБ
МВР пълни бюджета с пътни глоби за над 200 млн.лв, наложени за по-малко от 10 месеца. Това се разбира от становище на Института за пътна безопасност (ИПБ). Според пътният институт са наложени 1 млн.глоби само за превишена скорост.

ИБП смята, че "единственият реален ефект от предприетите мерки е повишаване на бюджетните приходи, за сметка на 370 загинали български граждани".

"За първите десет месеца на 2025 г. загиналите при пътнотранспортни произшествия (ПТП) са 370 души — точно толкова, колкото са били и през същия период на 2024 г.. Парадоксът е, че преди влизането в сила на най-мащабните промени в Закона за движение по пътищата (в началото на септември) загиналите са били с 14 души по-малко в сравнение със същия период на 2024 г.", се твърди в становището.

Полицията започна да глобява наред за износени гуми
Полицията стартира от утре, 1 ноември, събота, акция "Зима", обяви официално МВР. Акцията условно е разделена на три кампании  - свързани с безопасността на превозното средство, толерантността на пътя и техническата изправност превозните средства.
СЕГА
31 Окт. 2025

Оттам добавят и, че "след въвеждането на контрола чрез средна скорост (гордостта на правителството), обезопасяването на 36 участъка с концентрация на ПТП и приемането на 43 извънредни мерки само за два месеца (септември и октомври), броят на загиналите е нараснал с 15,2%".

Заявената от правителството цел — намаляване на жертвите с 20% — не само няма да бъде изпълнена, но по всяка вероятност ще се наблюдава увеличение на жертвите на годишна база, прогнозира пътният институт. Подобен ръст не се е случвал от 2021 г. насам.

Институтът за пътна безопасност сигнализира министър-председателя, че отговорността за управлението на риска от ПТП е лично негова.

В становището се посочва и, че се констатират се системни проблеми: не се връчват електронните фишове за средна скорост (МВР има сериозни организационни проблеми с обработката на информацията), координационният център работи като информационен, ДАБДП се превърнала в агенция за обществени поръчки и др.

