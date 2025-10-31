Полицията започна да глобява наред за износени гуми

Полицията стартира от утре, 1 ноември, събота, акция "Зима", обяви официално МВР.

Акцията условно е разделена на три кампании - свързани с безопасността на превозното средство, толерантността на пътя и техническата изправност превозните средства. Контролът ще е по всички линии, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание, натърти комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“, ГДНП, цитирана от МВР. Тя подчерта, че законодателят не е предвидил толеранс.

От 1 до 10 ноември ще се следи за безопасността на всички водачи на превозни средства - моторни, безмоторни или индивидуални електрически. Комисар Ботева припомни, че според последните законови промени индивидуалните електрически превозни средства не може да бъдат управлявани през тъмната част на денонощието, на тях да се возят повече от един човек, а водачите им трябва да са навършили 16 години и задължително да носят каска.

От 10 до 20 ноември ще се проведе втората част на кампания, в която акцент ще са пешеходците.

В третата десетдневка ще се обърне по-сериозно внимание на спазването на Закона за движение по пътищата от шофьорите. От 15 ноември до 1 март е задължително пътното преводно средство да се движи с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малко от 4 мм.

Партньори на Акция „Зима“, сред които Съюза на българските автомобилисти, Държавна агенция“ Безопасност на движението по пътищата“ и Български Червен кръст отправиха призив към всички участници в движението по пътищата да не тръгват на път без да са се подготвили добре. Водачите да спазват дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не забравят, че с изправна аптечка в автомобилите си могат да спасят живот. Нека всеки тръгнал на път да стигне крайната си дестинация, там някой го чака, заключи комисар Мария Ботева.