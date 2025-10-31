Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полицията започна да глобява наред за износени гуми

Акция "Зима" на МВР ще обхване шофьори, автомобили и пешеходци

Днес, 16:52
Мария Ботева
БГНЕС архив
Мария Ботева

Полицията стартира от утре, 1 ноември, събота, акция "Зима", обяви официално МВР.

Акцията условно е разделена на три кампании  - свързани с безопасността на превозното средство, толерантността на пътя и техническата изправност превозните средства. Контролът ще е по всички линии, всеки нарушител на пътя ще бъде обект на наказание, натърти комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“, ГДНП, цитирана от МВР. Тя подчерта, че законодателят не е предвидил толеранс.

От 1 до 10 ноември ще се следи за безопасността на всички водачи на превозни средства - моторни, безмоторни или индивидуални електрически. Комисар Ботева припомни, че според последните законови промени индивидуалните електрически превозни средства не може да бъдат управлявани през тъмната част на денонощието, на тях да се возят повече от един човек, а водачите им трябва да са навършили 16 години и задължително да носят каска.

От 10 до 20 ноември ще се проведе втората част на кампания, в която акцент ще са пешеходците.

В третата десетдневка ще се обърне по-сериозно внимание на спазването на Закона за движение по пътищата от шофьорите. От 15 ноември до 1 март е задължително пътното преводно средство да се движи с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малко  от 4 мм.

Партньори на Акция „Зима“, сред които Съюза на българските автомобилисти, Държавна агенция“ Безопасност на движението по пътищата“ и Български Червен кръст отправиха призив към всички участници в движението по пътищата да не тръгват  на път без да са се подготвили добре. Водачите да спазват дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не забравят, че с изправна аптечка в автомобилите си могат да спасят живот. Нека всеки тръгнал на път да стигне крайната си дестинация, там  някой го чака, заключи комисар Мария Ботева.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

полицейска акция, безопасност по пътищата, безопасност на автомобилите

Още новини по темата

Как АПИ качва шофьорите на "пързалката"

21 Юни 2025

ГДБОП иззе софтуер за незрящи с гласове на известни български артисти
15 Май 2025

Интерактивно приложение учи децата за правилата на пътя
18 Март 2025

Десетки са задържани в София при акция срещу дрогата
01 Март 2025

НС иска с комисия да спре "войната по пътищата"
21 Февр. 2025

По пътищата в цял свят вече е по-опасно и се търсят спешни мерки
17 Септ. 2024

МОН обмисля нова програма по пътна безопасност в училищата
03 Юли 2023

Двама са арестувани за кражба на кола в София
07 Апр. 2023

МВР задържа общински съветник от Кърджали за купуване на гласове
29 Септ. 2022

Само днес МВР установи 40 подпийнали шофьори зад волана
10 Юли 2022

25 души загинаха при полицейска акция в Рио де Жанейро
07 Май 2021

Агенцията за пътна безопасност работи като скъпа рекламна фирма
29 Юни 2020

Гешев увери, че ще провери приватизацията на Булгартабак
20 Февр. 2020

Приет е нов регламент за безопасност на автомобилите в ЕС
09 Ноем. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте