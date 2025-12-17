Медия без
Коледни влакчета тръгват из центъра на София

Днес, 09:21
Коледните влакчета тръгват от площад "Св. Александър Невски"
Столична община
Коледните влакчета тръгват от площад "Св. Александър Невски"

От днес в центъра на София започват курсовете на празничните коледни влакчета, които ще се движат до 4 януари, съобщиха от Столичната община.

Атракционните влакчета ще се движат в периода от 16 декември до 4 януари и ще преминават през някои от най-емблематичните места в центъра на столицата. Началната и крайната спирка е площад "Александър Невски".

Маршрутът включва улиците "Георги Раковски" и "Христо Ботев", булевардите "Патриарх Евтимий", "Стамболийски" и "Дондуков", както и площад "Независимост". Предвидена е и междинна спирка при НДК - на ъгъла на бул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Витоша".

Влакчетата ще се движат всеки ден от 10:00 до 20:00 часа, на интервал от 30 минути. Цената на билета е 5 лева (2,56 евро). Децата до 10 години и хората в неравностойно положение ще пътуват безплатно, но задължително с придружител, който заплаща стандартен билет.

Инициативата е на Столичната община и общинското предприятие "Туризъм" (Visit Sofia).

