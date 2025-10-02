Има загинал при пожара в столичния "Гоце Делчев"

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Мъж на 45 години е открит мъртъв при разчистването на отломките от пламналия тази нощ склад в столичния квартал "Гоце Делчев". Пламналият склад се намира в непосредствена близост до 73-о училище в столицата. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването е открито тялото на починалия мъж. Тепърва ще се изясняват обстоятелствата около смъртта му.

Инцидентът е станал 30 минути след полунощ. Пожарът е засегнал около 2000 квадратни метра.

Общо 35 леки автомобила са засегнати от пожара, съобщи дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът е загасен.