12-годишен е намушкан с нож в училище в София

Нов инцидент с ученик и хладно оръжие - 12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище в квартал "Христо Ботев". Сигнал за инцидента е подаден в 10.00 ч. Ученикът е ранен в областта на рамото, съобщава Нова тв. Линейка е закарала детето в "Пирогов".

Нападателят е осмокласник.

Със странен коментар излезе директорката на училището. Тя коментира пред bTV, че случилото се е станало в голямото междучасие "на шега", както и, че не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства.

Преди дни 15-годишно момче беше намушкано в сърцето в столичен мол от свой връстник. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.

По-рано днес стана ясно, че 15-годишният убиец на 15-годишният младеж от столичния мол, е бил регистриран за няколко кражби и един грабеж от 2022 г. насам - това обясниха пред bTV гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР и ст. инспектор Ваня Цонкова от отдел „Детска престъпност“ към СДВР.

„Бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си и е водил предимно скитнически начин на живот. В края на 2024 г. с решение на съда е върнат при родителите и оттогава той живее при тях“, заяви Цонкова.

„Родителите му са го неглижирали. Той се е самоотглеждал, така да се каже – скита на територията на страната, хващан е в Червен бряг, не могат да се наложат адекватни възпитателни мерки, тъй като не може да се установи на адрес и към момента нямаме данни те да са му били налагани“, каза още ст. инспектор Цонкова.

На въпрос дали са ясни причините за трагедията и възникналия конфликт, главен инспектор Попов увери, че разследващите вече имат информация, но не сподели детайли, заради образуваното досъдебно производство. Единствено отрече версията, която се разпространи в някои медии – че до инцидента се е стигнало заради момиче.

Спешна среща

След днешния инцидент министърът на образованието Красимир Вълчев свика извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. На него ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво. Във връзка с инцидента от днес в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая, посочиха от МОН.