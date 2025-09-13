Медия без
Заради състезание в София се ограничава движението

Промени се правят и заради събитието "КвАРТал фестивал"

13 Септ. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Във връзка с провеждането на автомобилно състезание в София се забранява влизането на пътни превозни средства, престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на участниците в събитието, както следва:

От 08.00 часа на 13.09.2025 г. до 20.00 часа на 14.09.2025 г. по западното локалното пътно платно на бул. „Александър Малинов“ в участъка между ул. „Александър Паскалев“ (светофарната уредба пред хотел „Грами“) и ул. „Самара“; 

От 00.00 часа до 20.00 часа на 14.09.2025 г. по:

-  бул. „Александър Малинов“ в участъка между ул. „Александър Паскалев“ (светофарната уредба пред хотел „Грами“) и ул. „Донка Ушлинова“;
-  по ул. „Донка Ушлинова“ в участъка между ул. „Рачо Петков - Казанджията“ и ул. „Витошки камбани“; 

От 04.30 часа до 20.00 часа на 14.09.2025 г. се променят маршрутите на автобуси линии №№ 76, 111, 314 и 413, както следва: 

Автобусна линия № 76 ще се движи съответно: 

- в посока ж.к. „Младост-4“: от ж.к. „Гоце Делчев“ по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов“ - ул. „Д-р Атанас Москов“ (метростанция „Акад. Александър Теодоров – Балан“), по ул. „Д-р Атанас Москов“, по ул. „Божан Ангелов“, по ул. „Филип Аврамов“ и по маршрута; 

- в посока ж.к. „Гоце Делчев“: от ж.к. „Младост-4“ по маршрута до кръстовище ул. „Божан Ангелов“ - ул. „Д-р Атанас Москов“, по ул. „Д-р Атанас Москов“, по бул. „Александър Малинов“ и по маршрута. 

Автобусна линия № 111 (в посока ж.к. „Люлин-1,2“): от ж.к. „Младост-1“ по маршрута до кръстовище бул. „Александър Малинов“ - бул. „Андрей Ляпчев“, по бул. „Андрей Ляпчев“, по бул. „Св. Климент Охридски“, по Софийски околовръстен път (северен локал) и по маршрута, двупосочно. 

Автобусна линия № 314: 

- в посока ж.к. „Младост-2“: от с. „Бистрица“ по съществуващия маршрут до кръстовище ул. „Бистришко шосе“/ул. „Рачо Петков Казанджията“, по ул. „Бистришко шосе“ до кръгово кръстовище Софийски околовръстен път - ул. „Бистришко шосе“ - бул. „Св. Климент Охридски“, по бул. „Св. Климент Охридски“, надясно по бул. „Андрей Ляпчев“, по бул. „Александър Малинов“, по ул.“ Андрей Сахаров“ и от спирка 0246 „Бл. 66 ж.к. Младост 1“ по маршрут; 

- в посока с. „Бистрица“: от ж.к. „Младост-2“ по действащия маршрут до кръстовище ул. „Андрей Сахаров“/бул. „Александър Малинов“, надясно по бул. „Александър Малинов“, по бул. „Андрей Ляпчев“, по бул. „Св. Климент Охридски“ до кръгово кръстовище Софийски 

околовръстен път - ул. „Бистришко шосе“ - бул. „Св. Климент Охридски“, направо по ул. 

„Бистришко шосе“ и след кръстовище ул. „Бистришко шосе“ - ул. „Рачо Петков Казанджията“ направо по ул. „Бистришко шосе“ и по маршрут.

Автобусна линия № 413 (в посока ж.к. „Младост-4“): от пл. „Централна гара“ до кръстовище ул. „Д-р Атанас Москов“ - ул. „Самара“, по ул. „Д-р Атанас Москов“, надясно по ул. „Проф. Александър Танев“ до автобусното обръщателно колело в ж.к. „Младост-4“, двупосочно 

Автобусни линии №№ 76, 111, 314 и 413 ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променените участъци от маршрутите.

И още събития 

Заради „КвАРТал фестивал“ се правят следните промени в организацията на движението: 

От 16:00 до 22:30 часа на 12.09.2025 г. и от 08:00 до 22:30 часа на 13. и 14.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, като се пропускат

колите на Министерство на енергетиката, както следва:

- на ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“;

- на ул. „Сердика“ между ул. „Триадица“ и ул. „Искър“;

- на ул. „Сердика“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“;

- на ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Будапеща“;

- на ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“.

София, Фестивал на бягането

